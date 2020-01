Ricky Taylor (Acura) est revenu sur sa sortie de piste

Ricky Taylor a connu une sévère sortie de piste lors des qualifications. Son Acura ARX-05 #7 d’Acura Team Penske est allée taper la pile de pneus au niveau de l’arrêt de bus après la perte de contrôle de son pilote, provoquant un drapeau rouge et la fin prématurée de la séance. Plus de peur que de mal. D’abord, le pilote n’a rien et c’est bien cela l’essentiel. Ensuite, la voiture a pu être réparée et reprendre la piste pour effectuer quelques tours de contrôle vers la fin de la séance de nuit de 90 minutes.

Le pilote américain a admis que c’était son erreur en essayant d’utiliser le vibreur dans sa tentative pour arracher la pole à la Mazda RT24-P #77 d’Oliver Jarvis. “La pole à Daytona ne signifie pas grand chose en fin de compte, mais c’est vraiment un grand accomplissement pour ceux qui peuvent l’obtenir”, a déclaré à Sportscar365.”Nous nous battons vraiment dur. Les Mazda sont si rapides que nous devons prendre beaucoup de risques pour essayer de les égaler. J’ai utilisé un peu plus le vibreur que d’habitude. Je n’étais pas dans l’herbe ou quoi que ce soit d’autre, mais ça a juste fait remonter l’arrière. J’ai glissé dans un sens et j’ai fait une correction excessive qui m’a envoyé dans le mur. Je suis déçu pour l’équipe, mais c’est une longue course. Les gars ont fait un si bon travail de préparation de la voiture pendant l’intersaison pour s’assurer que tout était parfait pour la course. C’est juste décevant de leur donner tout ce travail supplémentaire au début du week-end.”

Tout en subissant de lourds dommages à l’avant, le remplacement du châssis n’a pas été nécessaire. La #7 a pu tourner cet après midi lors de la 4e séance d’essais libres, signant le 2e temps aux mains de Helio Castroneves. Pour sa part, Ricky Taylor est revenu sur l’ajustement de la BoP de l’Acura DPi avant les 24 Heures de Daytona, qui a vu une réduction de près de sept chevaux du turbo.”Normalement, on vient sur le week-end de course pour peaufiner les réglages, on sait qu’on est proche, on les ajuste pour la course. Mais avec la vitesse des Mazda, nous avons vraiment du mal à les égaler à tout moment. On nous a enlevé un peu de puissance après le Roar. Nous devons vraiment aller au delà de ce qui est raisonnable. Maintenant, nous sommes dans une situation où nous divisons les réglages entre les voitures et essayons de couvrir le plus de terrain possible. C’est juste très difficile en ce moment.”