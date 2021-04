Révision du niveau de performance en LMP2

Communiqué de presse

Afin d’harmoniser les performances au sein des catégories Hypercar et LMP2, le comité FIA WEC et l’Automobile Club de l’Ouest ont décidé d’effectuer un ajustement du règlement concernant les voitures LMP2. Il garantit une stabilité entre les niveaux de performance et le potentiel de vitesse des voitures des deux catégories sur tous les circuits du championnat, quelles que soient les conditions climatiques.

La puissance du moteur Gibson, élément commun à toutes les voitures LMP2, voit sa puissance diminuer de 450kW à 400kW. A l’instar de la catégorie Hypercar, un kit aérodynamique en configuration “Le Mans” sera désormais adopté pour toute la saison. Le poids minimum de la voiture augmente de 20kg pour atteindre 950kg.

La stratégie initiale, annoncée l’an dernier, était de réajuster les performances avec les pneumatiques Goodyear version 2021 et de réduire la puissance moteur de 30kW. À la suite de la première phase de test, et en consultation avec Goodyear et les équipes, le Comité a finalement décidé de continuer avec les pneumatiques ayant déjà fait leurs preuves en termes de performance et de fiabilité.

Cette réduction de la puissance aura également un effet en terme de réduction de coûts : certaines pièces étant moins sollicitées, elles auront une durée de vie supérieure. Le nouveau règlement s’appliquera à toutes les compétitions ouvertes aux voitures admissibles aux 24 Heures du Mans 2021 (FIA World Endurance Championship, European Le Mans Series, Asian Le Mans Series).