Retour en images sur les Coupes de Pâques de Nogaro 2006…

Les Coupes de Pâques de Nogaro 2006 faisaient le plein d’engagés les 16 et 17 avril. Les GT1 étaient toujours la catégorie reine de la série avec une vingtaine d’autos au départ. Trois autres catégories étaient en piste : GT2, Cup 1, Cup 2, Cup 3.

Du côté des équipes, VBM, Larbre Compétition, CD Sport, Tarrès Team, Autovitesse, PSI Experience, SRT, MTO Mirabeau, Red Racing, ORECA, First Racing, Protek, Ciné Cascade et Creation Autosportif alignaient les GT1.

Anthony Beltoise et Eric Debard, qu’on retrouvera cette saison, étaient déjà en piste en 2006. On notera la présence de l’Opel Astra/Original Team en Cup 3.

La première manche du week-end revenait à la Saleen S7-R/ORECA de Ayari/Hernandez devant la Ferrari 550 Maranello/SOFREV-Larbre de Policand/Balthazard et la Saleen S7-R/Protek de Dupuy/Fiat. Bis repetita lors de la course 2 avec un nouveau succès de Ayari/Hernandez, cette fois devant la Corvette C5-R/SRT de Bouchut/Lebon et la Corvette C6.R/PSI Experience de Palttala/Kuismanen.