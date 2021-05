Red Bull Ring, Qualifications : Jacopo Faccioni et Jacques Nicolet les plus rapides

Les essais qualificatifs de la Ligier European Series se sont déroulés cet après-midi sur le circuit du Red Bull Ring. Lors de la première séance qui définissait la grille de la Course 1 (11 h 50), Jacopo Faccioni a été, comme lors des Libres, le plus rapide du plateau sur sa Ligier JS P4 # 23 de HPRacing by Monzagarage. Il devance les deux autos de Les Deux Arbres, la #34 devant la #33…

Natan Bihel, sur la Ligier JS 2R #53 de M Racing a été le plus en vue de sa catégorie devant la #24 d’Orhes Racing et #95 de CTF Performance.

Photo Paulo Maria / DPPI

Les chronos sont ICI

Lors de la 2e séance qui donnait l’ordre de la grille de départ de la Course 2 (16 h), Jacques Nicolet a signé la pole position sur la JS P4 #33 de Les Deux Arbres. Jacopo Faccioni (HPRacing by Monzagarage) et Patrice Lafargue (Les Deux Arbres) suivent…

Photo Paulo Maria / DPPI

En Ligier JS 2R, ce fut le contraire de la Qualif 1 avec le meilleur temps pour Olivier Pernaut (#24 Orhes Racing) devant la #53 de M Racing et la seconde auto de Orhes Racing, la #25…

Photo Paulo Maria / DPPI

Les chronos sont ICI

Place aux courses désormais demain…