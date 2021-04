Frikadelli Racing Team retrouvera la Nordschleife ce samedi avec trois Porsche. Maxime Martin et Nick Tandy se partageront le volant de la Porsche 911 GT3 R #30. Fred Mako et Dennis Olsen seront au volant de la #31. Un Cayman sera au départ pour Hendrik von Danwitz et ‘Jules’.

Contrairement à ce qui était prévu, Frikadelli Racing Team ne sera pas en Michelin Le Mans Cup ce week-end à Barcelone. Klaus Abbelen a subi il y a peu de temps une opération à l’épaule.