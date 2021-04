R2 : doublé Porsche dans l’Eifel !

Le championnat Nürburgring Endurance Series a enfin pu connaître son premier meeting de l’année sur la Nordschleife. A l’issue des 4 heures de course, la victoire est revenue à la Porsche 911 GT3 R/Manthey Racing de Kevin Estre, Michael Christensen et Lars Kern à l’issue des 29 tours de course.

Porsche s’est offert le doublé avec la deuxième place de la 911 GT3 R/Frikadelli Racing Team de Fred Mako et Dennis Olsen qui a concédé 16s sous le damier. La dernière marche du podium est pour l’Audi R8 LMS GT3/Phoenix Racing de Nicki Thiim et Michele Beretta. Phoenix Racing (Kolb/Stippler) et KCMG (Liberati/Holzer) complètent le top 5.

