Quelle serait votre équipe type pour aller gagner Le Mans et Spa ?

Avec cette pandémie mondiale, le monde du sport auto va forcément se renouveler. Cependant, il n’est pas interdit de rêver. On vous donne les moyens nécessaires pour faire rouler deux voitures, à savoir un prototype engagé aux 24 Heures du Mans 2021 et une GT3 aux 24 Heures de Spa 2021.

Vous allez taper à la porte de quel constructeur ? Quelle serait votre équipe type ? Vous avez carte blanche. Par exemple, rien ne vous interdit d’aller voir ORECA, Ligier, Dallara, Glickenhaus, Kolles, ou n’importe quel autre constructeur, même un artisan pour Le Mans. Idem pour Spa.

Une fois que vous avez déterminé votre châssis, dans quelle équipe feriez-vous rouler l’auto ? Quel team manager ? Quel équipage ?

Vous avez carte blanche !

Voilà ce qu’on attend de vous :

Le Mans :

1 – Constructeur

2 – Type de moteur thermique

3 – Pneumatiques (manufacturier)

4 – Equipe

5 – Team Manager

6 – Equipage (3 pilotes)

Spa :

1 – Constructeur

2 – Equipe

3 – Team Manager

4 – Equipage (3 pilotes)

Pour le budget, on verra plus tard, alors lâchez-vous ! On fera un mix des réponses pour en ressortir l’équipe type.

Envoyez vos réponses à : webmaster@endurance-info.com