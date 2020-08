Présentation des partenaires du FFSA GT

Communiqué de Presse :

Au moment de donner le coup d’envoi du Championnat de France FFSA GT ce week-end à Nogaro, SRO Motorsports Group se réjouit d’accueillir GT2i – société spécialisée dans la vente de pièces, d’accessoires et d’équipements pour le sport automobile – aux côtés de ses fidèles partenaires.

Sur chacune des épreuves du championnat, GT2i proposera un shop et des conseils personnalisés pour les concurrents.

« C’est pour nous un honneur d’être l’un des partenaires du leader mondial des courses GT », confie Yves Maurel, co-dirigeant de GT2i. « À travers nos valeurs communes que sont la performance, le professionnalisme et la passion du sport auto, notre volonté est de pérenniser ce partenariat nous permettant aussi une avancée vers un développement à l’international ».

En effet, cette collaboration avec SRO Motorsports Group ne se limitera pas à l’Hexagone. « Nous serons aux côtés de SRO sur de nombreuses manches du Championnat de France, des courses en Europe ainsi que d’autres événements de grande ampleur », poursuit Richard Thierry, co-dirigeant de GT2i. « Depuis 34 ans, GT2i a toujours privilégié la proximité avec ses clients et un partage sans condition de cette passion. Cette alliance représente une nouvelle opportunité et nous permettra de poursuivre cet engagement qui nous tient tant à cœur ».

GT2i rejoint ainsi les partenaires fidèles du Championnat de France FFSA GT, la plupart étant présents depuis que SRO Motorsports Group assure de nouveau la promotion de la discipline phare des courses sur circuit en France.

Pirelli

Partenaire de SRO Motorsports Group dans ses compétitions GT3 et GT4, Pirelli fournira de nouveau les pneus de toutes les GT4 du Championnat de France FFSA GT. Par ailleurs, le Challenge Pirelli – et le set de pneus neufs qui l’accompagne – sera remis à l’équipage qui aura gagné le plus de places par rapport à sa position sur les grilles de départ. De quoi saluer les plus belles « remontadas » !

BMW

La marque allemande fournira une fois encore la Leading Car (une BMW M2 Compétition) et la Safety Car (une BMW M4 Compétition) du Championnat de France FFSA GT.

Certina

Partenaire horloger du Championnat de France FFSA GT, Certina récompensera sur chaque course les polemen des trois catégories par une montre.

Endurance-Info

Site internet de référence pour l’actualité de l’endurance et du GT, Endurance-Info assurera de nouveau une couverture médiatique optimale du Championnat de France FFSA GT par des news, des compte-rendus, des interviews et des analyses.

Stand 21

Avec la qualité et le confort comme maître-mots, Stand 21 occupe une place à part dans la fabrication de l’équipement pour les pilotes et les membres des équipes. La société dijonnaise a elle aussi reconduit son partenariat historique avec le Championnat de France FFSA GT.

La Chaîne L’Équipe

Le Championnat de France FFSA GT bénéficie de larges retombées médiatiques, notamment en télévision. La semaine suivant chaque épreuve, la Chaîne L’Équipe propose, en 80 minutes, de revoir un résumé de la Course 1 et la Course 2 en intégralité. Avec trois courses exceptionnellement au menu de ces Coupes de Pâques de Nogaro, c’est une émission de 120 minutes qui sera proposé après l’épreuve gersoise.

Racing Lubes

Partenaire de SRO Motorsports Group pour la première fois en 2019, la société Racing Lubes s’est montrée enchantée par l’expérience et la visibilité que le Championnat de France FFSA GT lui a donné, aussi bien dans l’Hexagone qu’au niveau international. La marque de lubrifiants a donc elle aussi renouvelé sa collaboration pour la saison 2020.

