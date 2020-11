Pourquoi Bahrain est important en WEC depuis 2012 ?

Le Bahrain International Circuit accueille le WEC chaque saison depuis 2012 à l’exception de la Super Saison 2018/2019. Dans quelques jours, le circuit situé près de Manama recevra la finale du championnat 2019/2020. Chaque passage du WEC au Royaume de Bahrain a été le théâtre de faits importants dont on se souvient même plusieurs années plus tard. Endurance-Info vous propose de revenir année par année sur ce qui s’est passé d’important et vous allez le voir, Bahrain a une place de choix dans la vie du championnat.

2012 (doublé Audi, victoire Pecom Racing en LMP2, AF Corse en GTE-Pro, Felbermayr-Proton en GTE-Am) :

Course disputée en nocturne

Audi fait rouler deux R18 e-tron quattro et non plus une seule. La R18 tire donc sa révérence avant Bahrain.

Ferrari fait confiance à Toni Vilander pour épauler Giancarlo Fisichella en GTE-Pro. Gimmi Bruni est retenu pour la finale International GT Open.

La Toyota TS030 HYBRID ne voit pas l’arrivée suite à un contact avec une auto plus lente. Avant l’abandon, il avait été demandé à Lapierre/Wurz de s’arrêter pour réparer un numéro de course lumineux défectueux.

2013 :

AF Corse est en lice pour les deux titres GTE-Pro. Ferrari décide de remanier les deux équipages avec Bruni/Vilander sur la #51 et Fisichella/Kobayashi sur la #71.

Porsche fait débuter sa 911 RSR Spec-2014 avec un modèle nouveau à environ 30%.

Rebellion Racing doit passer à la R-One en 2014. Le team suisse vend sur place ses Lola-Toyota B12/60.

Toyota perd rapidement la #7 de Lapierre/Wurz/Nakajima sur problème moteur. Audi perd également une auto suite à l’abandon de la R18 e-tron quattro de Duval/Kristensen/McNish (transmission). Bahrain marque la 1ère course sans podium de l’Audi #2.

2014 :

En 2013, le circuit était éclairé à 30% contre 100% en 2014.

Audi Sport Team Joest doit procéder au changement de deux monocoques après des dommages subis à Shanghai. Une monocoque de rechange était à Bahrain, celle de la #1 a été expédiée depuis l’Allemagne.

Freddie Hunt et Mathias Lauda, les deux fils de qui vous savez, roulent tous le deux dans le championnat de monoplace MRF.

Audi Sport Team Joest a utilisé sept châssis différents depuis le début de saison à Silverstone.

Audi doit changer une nouvelle fois de châssis sur la #1 en cours de meeting, donc pas de qualification et un départ en fond de grille. Le constructeur a reconstruit trois autos en 72 heures.

L’Aston Martin Vantage #97 utilise pour la quatrième fois de la saison des panneaux solaires. Le but est d’alimenter la climatisation.

Fernando Alonso est présent en visiteur sur la finale WEC.