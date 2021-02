Porsche ou Ferrari pour Herberth Motorsport au Mans ?

En venant se frotter à la concurrence en Asian Le Mans Series, Precote Herberth Motorsport voulait découvrir un nouvel univers. L’écurie allemande a prolongé son déplacement aux Emirats Arabes Unis après avoir pris part aux 24 Heures de Dubai. Au menu du mois de février, les quatre courses de l’Asian Le Mans Series. Bien en a pris à la famille Renauer puisque Ralf Bohn, Alfred et Robert Renauer sont repartis avec la couronne GT sur leur Porsche 911 GT3 R #99, le titre étant synonyme d’invitation pour les 24 Heures du Mans en GTE-Am.

Precote Herberth Motorsport va maintenant devoir trouver une solution pour être sur la grille de départ de la classique mancelle en juin prochain. Alfred Renauer, team manager et pilote, a donné son sentiment à nos confrères et amis de GT-Eins : « Nous avons maintenant le même problème que Rinaldi Racing, à savoir que nous avons découvert les règles tardivement car il faut s’engager dans un championnat ACO ou IMSA. Actuellement, nous sommes engagés en Creventic et dans un championnat allemand. Le budget est confirmé, les dates également. »

Alfred Renauer a tout de même un plan B : « Nous pouvons nous engager sur la prochaine saison Asian Le Mans Series. Les entrées pour le WEC et l’European Series ne sont plus possibles. Aller en Michelin Le Mans Cup mettrait en avant trop de dates communes et cela nous coûterait plus cher. Personne ne peut nous garantir que la saison à venir sera aussi compacte que la précédente. Si vous devez vous déplacer entre le Japon, la Chine et la Thailande, alors la saison sera plus complexe et plus coûteuse. »

Herberth Motorsport pourrait toutefois mettre en place un partenariat avec une équipe asiatique pour une nouvelle saison en Asian Le Mans Series.

En attendant, Robert Renauer travaille pour être au Mans en juin prochain : « Avec Ralf Bohn et Steffen Görig, nous avons deux pilotes qui sont clairement intéressés par l’opération. Cependant, nous devrons certainement louer une voiture quelque part. En plus de quelques équipes avec qui nous parlons d’une coopération, nous réfléchissons à faire rouler une Ferrari. Grâce à notre collaboration avec HB Racing en ADAC GT Masters en 2018, nous connaissons bien la Ferrari 488 GT3. Nous n’aurions qu’à nous procurer le kit GTE pour la voiture et disputer la course avec un véhicule que l’on connaît. Tout cela fait que nous devons actuellement penser ouvertement aux différentes directions pour participer. Un engagement aussi complexe n’est pas aussi facile à sortir du chapeau dans les conditions données, d’autant plus que nous devons déjà mettre en place un package pour l’Asian Le Mans Series sur la saison à venir. »

La saison 2021 de Herberth Motorsport doit passer par les manches européennes du championnat Creventic, l’ADAC GT Masters et pour la première fois la Nürburgring Endurance Series, sans oublier la Porsche Sports Cup. L’écurie allemande compte faire rouler trois Porsche 911 GT3 R le mois prochain aux 12H du Mugello, dont les deux utilisées en Asian Le Mans Series. Celles-ci doivent arriver quelques jours avant le meeting au port de Gênes.