Porsche Carrera Cup Le Mans : Güven (Martinet by Alméras) sur le podium

Le meeting Porsche Carrera Cup Le Mans qui regroupait les concurrents de la Porsche Carrera Cup Deutschland et Carrera Cup France a vu la victoire de Larry ten Voorde (Nebelus Racing by Huber).

Le Néerlandais, qui dispute en parallèle les 24 Heures du Mans, a devancé sur une piste humide Leon Köhler (T3 HRT Motorsport) de 1.028s. On trouve ensuite deux pensionnaires de la Cup France avec Ayhancan Güven et Marvin Klein, tous deux pilotes du Martinet by Alméras. Dans le camp CLRT, Adam Eteki a pris une belle 6e place.

Le classement de la course est ici