Pierre Fillon et l’hydrogène : “six constructeurs autour de la table des discussions”

Si la catégorie Le Mans Hypercar est la prochaine étape de l’Automobile Club de l’Ouest, on prépare déjà l’avenir du côté de l’organisateur de la plus grande course automobile au monde avec l’hydrogène.

Mission H24 donne une première ébauche de ce que sera l’avenir. Dès 2024, un prototype roulant à l’hydrogène doit être capable de disputer les 24 Heures du Mans.

Pierre Fillon était l’invité de Bruno Vandestick hier matin sur France Bleu dans l’émission ‘La vie en bleu – les Experts’. Le président de l’ACO est revenu sur le développement de la technologie et son arrivée au Mans.

“L’hydrogène est une des solutions de carburant du futur car c’est une solution zéro émission”, a déclaré Pierre Fillon. “Cette technologie offre beaucoup d’avantages, aussi bien sur l’autonomie que le temps de recharge. L’hydrogène est adaptée à la course automobile, mais aussi aux bus, trains et bateaux.”

Il reste cinq éditions des 24 Heures du Mans à attendre pour voir l’hydrogène en compétition (hors Garage 56) aux 24 Heures du Mans, comme l’a rappelé Pierre Fillon : “En 2024, une auto roulant à l’hydrogène sera capable de disputer les 24 Heures du Mans. Six constructeurs sont actuellement autour de la table des discussions. Il faut établir un règlement pour qu’une auto fonctionnant à l’hydrogène soit capable de venir rouler au Mans face à nos futures Hypercars. Il y aura une comparaison directe zéro émission et technologie classique.”

Les six constructeurs qui discutent sont Toyota, Hyundai, BMW, Audi, General Motors et plus récemment Peugeot. Michelin et Total font aussi partie du groupe de réflexion.

En attendant, un bus roulant à l’hydrogène va rouler sous peu au Mans. Une station de ravitaillement sera installée près de l’aéroport. Petit à petit, l’ACO va s’équiper de véhicules fonctionnant à l’hydrogène.

Pierre Fillon a confirmé la présence d’un prototype à l’hydrogène au départ des 24 Heures du Mans 2023 dans le cadre du Garage 56.