Paul Williams (Bentley) : “Il est temps pour la marque de relever de nouveaux défis”

Dans une semaine, Jules Gounon, Maxime Soulet et Jordan Pepper joueront la couronne Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli aux 9 Heures de Kyalami. La manche sud-africaine marquera la dernière du programme officiel Bentley qui s’arrêtera dans la foulée de Kyalami. Hasard du calendrier, les 9H de Kyalami se déroulent sept ans jour pour jour après les débuts de la Bentley Continental GT3 aux 12H d’Abu Dhabi 2013.

Terminer sur un succès aux 9H de Kyalami après la victoire décrochée aux 12H de Bathurst en février dernier permettrait de boucler la boucle. Alex Buncombe, Seb Morris et Oliver Jarvis se partageront le baquet de la seconde Bentley en Afrique du Sud. Qui dit fin de programme officiel ne dit pas pour autant que l’on ne verra plus de Bentley Continental GT3 en compétition la saison prochaine.

“Nous refermons le programme officiel Bentley mais la marque reste présente pour soutenir les clients”, a déclaré Paul Williams, directeur de Bentley Motorsport, à Endurance-Info. “Le message est qu’on n’arrête pas parce que c’est un mauvais programme mais bien parce qu’on a achevé ce qu’on voulait montrer en GT3. Cela fait maintenant sept ans que Bentley est présent dans cette catégorie ultra compétitive. C’était important pour Bentley de montrer que la Continental était une bonne auto sur les circuits. La Continental GT3 a pu se mesurer à des constructeurs tels que Ferrari et Aston Martin, ce qui n’est pas rien. Il est temps pour la marque de relever de nouveaux défis.”

Bentley compte bien devenir une marque de prestige de référence dans l’électromobilité. Si la Bentley Continental GT3 s’est imposée aux quatre coins du monde, le regret reste l’absence de victoire aux Total 24 Heures de Spa, comme le confirme Paul Williams : “Clairement, ne pas avoir réussi à remporter les Total 24 Heures de Spa est un regret, surtout que nous aurions pu gagner cette course à plusieurs reprises. J’espère que nous serons de retour à Spa à l’avenir. A contrario, l’autre course que Bentley souhaitait remporter était les 12H de Bathurst et cette fois la mission est accomplie.”

La situation actuelle du Covid-19 n’a pas de lien direct avec l’arrêt du programme. “Bentley avait de toute façon annoncé que la saison 2020 serait axée sur les clients”, précise le patron de la compétition chez Bentley. “M-Sport était présent uniquement en Intercontinental GT Challenge. CMR, K-PAX Racing et Team Parker Racing ont défendu les intérêts de Bentley en GT World Challenge Europe Powered by AWS. Le Covid-19 n’a pas aidé pour avoir une saison claire avec le report des calendriers mais tout a pu aller au bout.”

Bentley Motorsport ne prend pas le chemin de Volkswagen Motorsport qui arrête toute activité en sport automobile sachant que les deux marques font partie du même groupe.“Je le répète, Bentley arrête uniquement son programme officiel”, souligne Paul Williams. “Il y aura des Bentley Continental GT3 sur les circuits en 2021 et je l’espère en 2022 car l’auto reste très compétitive.”

D’autres clients que les actuels ont montré de l’intérêt pour faire rouler une Continental GT3 en 2021 mais le modèle actuel ne sera pas remplacé et Bentley n’a pas prévu d’apporter une grosse évolution à la Continental GT3 même s’il peut y avoir un travail de fond avec les clients.

Quant à la mise en place d’un programme LMDh, ce n’est pas dans les cartons.

M-Sport, la structure qui a conçu la Bentley Continental GT3, vient d’être confirmée comme fournisseur officiel des voitures de rallye du plus grand programme de détection et de formation de l’histoire du rallye.