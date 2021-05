Paul Ricard, Libres 2 : JP Motorsport prend l’avantage

La McLaren 720S GT3/JP Motorsport de Christian Klien et Patryk Krupinski a terminé la deuxième séance d’essais libres du meeting International GT Open sur le Paul Ricard en haut de la feuille des temps. Avec un tour le plus vite en 2:00.499, le pilote autrichien de la McLaren a devancé de 23 millièmes la Mercedes-AMG GT3/AKM Motorsport de Moiseev/Spinelli. Troisième temps pour la Mercedes-AMG GT3/Winward de Sattler/Bastian. Les trois premiers sont engagés en Pro-Am.

On trouve ensuite la Bentley Continental GT3/Team Lazarus et la Porsche 911 GT3 R/Lechner Racing. Domination de la Mercedes-AMG GT3/AKM Motorsport de Liebhauser/Scholze en Am.

Les chronos sont ici