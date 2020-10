Olivier Lainé (Boutsen Ginion) : “Il faut motiver les Am”

L’une des GT3 qui ne passe pas inaperçue en piste aux Total 24 Heures de Spa est clairement la BMW M6 GT3/Boutsen Ginion Racing de Karim Ojjeh, Benjamin Lessennes, Gilles Vannelet et Jens Klingmann. Peter Halley, artiste new-yorkais, a apposé sa patte sur la BMW en proposant une livrée ‘Art Car’. Malheureusement, le public ne pourra pas profiter de cette livrée en bord de piste mais du côté de Boutsen Ginion Racing, on met un peu de gaieté dans une période compliquée.

“Mettre un peu de couleur actuellement est toujours bon”, a confié Olivier Lainé, patron de Boutsen Ginion Racing, à Endurance-Info. “C’est déjà positif de voir que la course puisse se tenir. Economiquement, ne pas rouler aurait été une catastrophe pour les équipes. Malheureusement, c’est dommage de monter un tel projet et de ne pas pouvoir le partager avec le public. Personne n’a choisi cette situation.”

Une fois les Total 24 Heures de Spa terminées, Boutsen Ginion Racing souhaite que l’oeuvre de l’artiste puisse perdurer sur la BMW M6 GT3.

Comme d’autres équipes, l’écurie belge attend de voir la BMW M4 GT3 qui doit faire son arrivée en compétition en 2022 : “Il faut encore disputer une saison avec la BMW M6 GT3. Compte tenu de la conjoncture actuelle, il faut faire profil bas et avoir un investissement amorti pour 2021. Bien entendu, je reste inquiet comme tout le monde pour la saison prochaine. Il faudra bien que quelque chose se passe. Les constructeurs alimentent le système et tout va dépendre d’eux.”

Depuis quelques saisons, Boutsen Ginion Racing a une culture axée Am et Pro-Am. “Ce n’est plus évident de monter un équipage en Am”, souligne Olivier Lainé. “Le niveau est de plus en plus haut et il faut motiver les Am. Selon moi, il faut revoir les catégorisations de pilotes car il y a trop de disparité entre les Bronze et les Silver. Si on veut réunir un bon équipage en Pro-Am, il faut un bon Am avec du budget. Malgré cela, il faut souligner le formidable travail de SRO d’avoir pu réunir un tel plateau. Il faut juste que les Am parviennent à trouver leur place.”