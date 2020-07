NLS 2 : Haupt Racing Team ouvre son compteur

La deuxième a été la bonne pour Haupt Racing Team. Le team récemment lancé par Hubert Haupt n’aura pas eu à attendre longtemps pour décrocher un premier succès en Nürburgring Endurance Series. La Mercedes-AMG GT3 de Maro Engel, Manuel Metzger, Adam Christodoulou et Luca Stolz s’est imposée à l’issue de la course longue d’un format de 4 heures.

Les vingt-trois premiers de la course ont bouclé 28 tours. L’équipage de la Mercedes a devancé de 34s la BMW M6 GT3/Walkenhorst Motorsport de Pittard/Krognes/Jensen. La Mercedes a poussé plus loin ses relais que la concurrence. La dernière marche du podium est revenue à une autre Mercedes-AMG GT3, celle de GetSpeed partagée par Maxi Buhk et Fabian Schiller. Deux BMW M6 GT3 complètent le top 5 avec BMW Team Schnitzer (Tomczyk/van der Linde/Farfus) et ROWE Racing (Yelloly/Sims).

Il faut descendre au 6e rang pour trouver la mieux classée des Porsche 911 GT3-R, celle de Frikadelli Racing Team pilotée par Estre/Laser/Christensen. Septième place pour la Mercedes-AMG GT3/GetSpeed de Vaxiviere/Jöns. Pour ses débuts avec Porsche, KCMG a terminé dans le top 10 avec la 911 GT3-R de Dumas/Pilet/Olsen. Les Audi R8 LMS GT3 ont terminé en dehors du top 10 avec la 12e place pour celle de Schramm/Beretta/Rockenfeller (Phoenix Racing).

Le classement de la course est ici

La troisième manche se déroulera demain…