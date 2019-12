Nissan GT-R LM NISMO, la story (part 5)…

On attendait la Nissan GT-R LM NISMO avant Le Mans mais il y a eu un couac. La LMP1 a échoué lors de son passage au crash test, comme le précise Darren Cox, responsable mondial de la marque NISMO en charge du marketing : “Comme nous l’avons déjà dit, l’accent a toujours été mis sur Le Mans. Nous avons connu beaucoup de challenges, l’un de ceux-là était le crash test. Beaucoup de gens échouent au crash test. Mais cela signifie que nous pouvions pas homologuer l’auto à temps pour Silverstone. Nous allons nous recentrer sur les essais aux Etats-Unis.”

Ce contretemps n’empêche pas Nissan de poursuivre sa communication tapageuse avec une livrée Manchester.

Le 26 mars, le crash test est enfin réussi avec la photo à l’appui. A la mi-avril, Nissan expose dans un stand à Silverstone mais pas de piste pour la LMP1, ce qui n’effraie pas Darren Cox : “Nous sommes dans les dernières étapes de la préparation de notre voiture LM P1 qui doit débuter au Mans. Les quatre prochains jours vont nous donner l’occasion de vraiment boucler des kilomètres avec la voiture afin de nous assurer d’être prêts pour la course de notre vie au Mans. C’est vraiment dommage de ne pas avoir roulé à Silverstone, mais nous avons été heureux d’ouvrir notre porte à nos fans qui ont montré un tel engagement à notre sport.” Si Nissan brille par son absence sur la piste, le réceptif est bien en place dans le paddock.

Darren Cox et Ben Bowlby étaient absents à Silverstone mais on a tout de même pu avoir quelques infos sur l’avancée du projet. La classe d’hybridation est finalement de 2 MJ au lieu des 8 MJ prévues. Les roues sont passées de 16 à 18 pouces.

Le 4 mai, Nissan annonce deux présentations de son programme, une à Londres, l’autre à Paris au Quartier Général. Le message de Nissan sur le communiqué de presse est clair : “Avez-vous besoin de discuter avec Nissan avant Le Mans ? Non ? Pourquoi pas ? Oui ? Nous avons juste ce qu’il vous faut.”

Une vidéo sur le pourquoi du comment de cette Nissan GT-R LM NISMO est diffusée (lien).

Alors qu’on n’a pas encore vu la LMP1 face à la concurrence, Darren Cox poursuit les déclarations : “Beaucoup de gens ont dit que ce n’était qu’un programme marketing, mais c’est vraiment un programme de compétition. Le programme Nissan LM P1 est tout sauf du marketing. Au Mans, nous ne serons pas dans les stands traditionnels comme les autres constructeurs LM P1 par exemple alors que l’on aurait eu plus de visibilité. Nous avons délibérément choisi d’être en bout de pitlane dans les stands 54, 55 et 56. C’est notre décision car nous avons pensé que ce serait plus facile pour prendre la piste.” Nissan arrivera bien au Mans avec trois autos mais sans Marc Gené qui s’est retiré du projet, l’Espagnol cédant son baquet à Mark Shulzhitskiy.

Un staff de 85 personnes est prévu au Mans. A quelques semaines de l’échéance mancelle, Ben Bowlby se montre confiant : “Sur une durée de vie d’environ 8000 km, le moteur a tourné plus de 6000 km. On a fait le choix du moteur V6 que l’on pense être le plus compétitif. Nissan voulait aller au Mans avec un concept innovant et c’est réussi. Le règlement actuel donne beaucoup d’opportunités, ce qui nous donne la possibilité d’avoir un moteur à l’avant. Le fait d’avoir une traction fait que la stabilité est vraiment incroyable dans toutes les conditions avec en plus une réduction du risque de tête à queue. On sait que l’auto ne sera la plus rapide dans les virages mais sa vitesse de pointe s’annonce bonne.”

A suivre…