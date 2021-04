Neel Jani : “Après le GTE, je souhaite retourner dans la catégorie reine !”

Neel Jani est de retour en WEC. L’ancien champion du monde 2016 avec la Porsche 919 Hybrid roule à nouveau pour la marque allemande, mais cette fois-ci en GTE Pro. Il partage le volant de la 911 RSR-19 #92 avec le Français Kevin Estre. Endurance Info a pu rencontrer l’ancien vainqueur des 24 Heures du Mas 2016 qui nous a parlé de sa nouvelle expérience.

Vous arrivez de Formule E, une période qui a été compliquée pour vous. Que gardez-vous en tête de ces moments ?

” La chose positive est que cela commençait à mieux marcher à la fin, lors de deux ou trois dernières courses. Ce fut une expérience, l’une des plus difficiles de ma carrière au niveau résultat, mais la bonne nouvelle est que j’ai réussi à trouver la solution à la fin. On a aussi changé le châssis, des choses comme cela. Mais ce n’est pas ma meilleure période, c’est vrai ! “

Vous avez démarré votre programme GTE avec les 12 Heures de Sebring en Mars, pas la course la plus facile pour débuter…

” C’est vrai que ce n’est pas une course facile pour se lancer dans le grand bain. J’avais juste fait quelques essais avant. Je suis ensuite allé à Sebring, pas une piste évidente surtout avec une GTE. Je n’avais roulé là bas avec ce type de voiture, j’avais surtout fait du proto et décroché la pole là bas ! Je n’ai fait que les Essais Libres 2, dix tours. Après, ce fut directement la qualif avec six tours et on m’a confié le départ. Le but était tout simplement de prendre de l’expérience, que je reste collé au peloton GTLM car c’est surtout à la fin que se décide l’issue de la course aux Etats-Unis. Ce fut une très bonne expérience et cela s’est bien passé au final car nous signons le doublé pour Porsche ! Ce sont surtout mes coéquipiers qui ont fait le job, j’ai juste fait mon travail au début, c’est à dire les quatre premières heures. Ils ont pu gérer la fin tous les deux (Earl Bamber et Laurens Vanthoor) et on a bien joué (2e) ! ”

Vous êtes maintenant impliqué en WEC pour Porsche GT Team. Quelles sont vos premières sensations dans cette auto sur les circuits européens que vous connaissez mieux ? Comment gérez-vous le trafic ?

” C’est vrai que la gestion du trafic est particulière, je n’ai pas l’habitude. Avec les ingénieurs, ils me préviennent quand il y a une voiture qui approche. Ils me disent de faire attention et alors je regarde dans les rétroviseurs. Je n’ai pas encore pris le pli, je n’ai pas l’habitude de toujours surveiller derrière moi lorsqu’une voiture me rattrape. Cela va venir avec les courses. On doit encore trouver un système (un lumière qui clignote, un flash, etc…?) qui dise “attention, voiture derrière toi”.

Il n’y a que quatre ou cinq voitures en GTE Pro, il faut finir chaque course, c’est important. il ne faut pas s’accrocher avec une LMP2 ou une Hypercar. Je dois dire que ce n’est pas facile car ils ne vont pas si vite. Dans les virages, je dirais même qu’ils sont presque plus lents que nous. Dans les lignes droites, ils ne nous dépassent pas si facilement non plus. Donc il faut être encore plus vigilant.”

Vous avez un nouveau coéquipier, Kevin Estre. Comment se passe votre relation ?

” Très bien, J’ai longtemps roulé avec Gianmaria Bruni quand nous étions en GP2. Richard Lietz, j’ai roulé contre lui quand j’avais 16 ans, donc je le connais depuis un bon moment (rire). Kevin est celui que je connais le moins, mais il est très sympa, il est très ouvert avec moi. Tous les pilotes m’aident beaucoup, ils me donnent pas mal de petites astuces sur la catégorie GT.”

Vous allez disputer les 24 Heures du Mans au mois d’août pour la première fois en GTE-Pro. Vous allez vous retrouver à nouveau au milieu du peloton, une première pour vous sur ce circuit si particulier…

” Tout à fait, ce sera là aussi une toute nouvelle expérience surtout la nuit parce que je n’ai pas encore roulé dans ces conditions (il a fait ses relais de jour à Sebring, ndlr). Alors, avec le trafic en plus, cela va être quelque chose ! Je dois dire que je suis heureux de faire cette nouvelle expérience. J’ai fait 10 ou 11 ans de LMP1. Là, je vois l’autre “côté” de l’Endurance avec le GTE. Je ne pense pas que l’on va voir encore ces GTE cpendant des années. Ce sont les GT les plus évoluées de l’histoire que l’on ait connues.”

Porsche arrive en LMDh en 2023. On vous imagine très intéressé par un retour en prototype…

” Il est évident pour moi que je souhaite retourner en catégorie reine afin de me battre pour la victoire au général. C’est ce que je fais depuis 2009 et c’est là où je veux revenir. Ce n’est pas encore décidé, même pas chez Porsche. C’est mon but, on verra quand et comment…”