Motorsport 98 rempile, les FIA Motorsport Games en LMP3 dans les tuyaux

Fidèle à la Michelin Le Mans Cup depuis 2017, Motorsport 98 rempile cette année dans le championnat avec une Ligier JS P320.

L’écurie belge ne change rien par rapport à 2020 puisque Eric De Doncker sera toujours épaulé par Dino Lunardi dans le baquet de la #98. Le tandem s’est classé 8e du championnat 2020.

« Il s’agit d’un championnat très bien organisé par l’ACO, qui a juste péché par la ‘variété’ de ses pilotes ‘Bronze’ ces dernières années, explique Eric De Doncker. L’arrivée sur le marché de jeunes loups et d’ex-pilote de haut niveau n’ayant rien de gentlemen drivers a semé le trouble dans les esprits, et changé les lois du genre. J’ai eu l’occasion d’en parler avec l’ACO, et des adaptations seront mises en place cette année. Dans ces conditions, il m’a paru intéressant de poursuivre dans cette voie, car le pilotage d’un prototype reste fabuleux. Je prends énormément de plaisir au volant de cette Ligier JSP320, et ce sera encore le cas cette année. Ce dont je me réjouis… »

Les FIA Motorsport Games pourraient être la cerise sur le gâteau pour Eric De Doncker qui souhaite représenter la Belgique dans la course réservée aux prototypes LMP3 sur le Circuit Paul Ricard : « L’édition 2021 aura lieu après la finale de la Michelin Le Mans Cup, au Paul Ricard, et une course de LMP3 figure au programme. Les négociations vont se poursuivre pour ficeler ce projet, mais je dois dire que l’idée d’être accompagné par un jeune pilote de chez nous pour tenter de faire briller les couleurs de la Belgique me plait beaucoup. Il s’agit d’une sorte de cerise sur le gâteau d’une saison qui, je l’espère, sera nettement moins chahutée que la précédente. »