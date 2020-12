Mirko Bortolotti quitte Audi Sport

L’histoire entre Mirko Bortolotti et Audi n’aura finalement duré qu’un an. L’hiver dernier, l’Italien quittait Lamborghini pour rejoindre les rangs d’Audi. L’Audi R8 LMS/Audi Sport Team WRT qu’il pilotait avec Frédéric Vervsich et Charles Weerts s’est classée deuxième des 9 Heures de Kyalami lors de la finale de l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli.

Mirko Bortolotti

« Sur le plan personnel, je suis assez content de cette deuxième place », a déclaré Mirko Bortolotti. « C’était ma dernière course avec Audi Sport car je courrai pour une autre marque l’année prochaine. Je veux profiter de cette occasion pour dire merci à tout le monde chez Audi Sport et WRT pour cette excellente année vécue tous ensemble. Je ne continuerai pas avec eux mais je continuerai à avoir beaucoup de respect pour tout le monde. Nous avons partagé une très bonne année et je vais garder très bons souvenirs de cette saison, même si elle a été très difficile pour d’autres raisons. »

Le nouvel employeur de Mirko Bortolotti n’est pas confirmé mais le champion Blancpain GT Series 2017 pourrait être de retour chez Lamborghini Squadra Corse même si aucune annonce officielle n’a été faite.