Mirage Racing en LMP3 pour préparer Le Mans

Mirage Racing entame sa préparation pour les 24 Heures du Mans en faisant rouler une Ligier JS P320 en Ultimate Cup Series cette saison. L’écurie dirigée par Frédéric de Brabant et Guillaume Bruot recevra le soutien de Racing Team of Leman, la structure de Patrick Barbier, pour ce programme LMP3.

Mathias Beche et Emilien Carde se partageront le volant de la Ligier cette saison en Ultimate Cup Series. La suite doit passer par l’Asian Le Mans Series l’hiver prochain puis l’European Le Mans Series en 2022. L’objectif reste une participation aux 24 Heures du Mans 2023.

Mathias Beche apporte son expérience du prototype : “Je suis très heureux de faire partie de ce beau programme.Le projet est ambitieux. J’ai hâte de débuter le travail et pouvoir faire bénéficier à l’équipe et à mes coéquipiers de mon expérience. L’Ultimate Cup permettra à Mirage Racing d’apprivoiser l’endurance et de gagner en compétences pour l’objectif Vaillante Mirage 2023.Je pense qu’avec Emilien nous formerons un équipage solide et que nous pourrons construire les fondations pour l’avenir.”

Emilien Carde : “Je suis ravi de pouvoir intégrer ce programme ambitieux. J’ai vraiment hâte de débuter au Castellet dans un championnat qui nous permettra d’acquérir une expérience solide pour l’avenir. Toute l’équipe est très motivée et nous serons très bien entourés pour accomplir de beaux résultats. Mathias apportera toute son expérience et sa vitesse de pointe afin d’être dans les meilleures dispositions pour cette saison.”

Guillaume Bruot, team manager : “Je suis très heureux et impatient de découvrir la catégorie Proto avec une LMP3 sur le championnat Ultimate Cup.Le soutien technique de Racing Spirit of Leman facilitera notre apprentissage dans la catégorie avec en plus un équipage de pointe qui ne peut être que productif.Nos ambitions pour Mirage Racing et l’objectif d’être aux 24H du Mans en 2023 avec une Vaillante Mirage commence par cette première collaboration.“