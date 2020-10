Mikkel Jensen chez Starworks pour Petit Le Mans et Sebring

Mikkel Jensen, ancien pilote d’usine BMW et champion en titre ELMS en LMP3, arrive aux Etats-Unis. En effet, l’actuel pensionnaire de G-Drive Racing en ELMS (Aurus 01 #26) devrait faire ses débuts en IMSA lors des deux dernières manches de la Michelin Endurance Cup à savoir Petit Le Mans et les 12 Heures de Sebring.

Le Danois rejoint Starworks Motorsport et pilotera une ORECA 07. Pour rappel, l’équipe a disputé les 24 Heures de Daytona en janvier avec Ryan Dalziel, John Farano, David Heinemeier Hansson et le quadruple vainqueur des 24 Heures du Mans LMP2, Nicolas Lapierre. On ne connait pas à l’heure actuelle les deux coéquipiers de Mikkel Jensen même si des échos font état du départ de Ryan Dalziel de l’écurie.

Après avoir couru la manche sprint de Sebring en juillet, on n’avait plus revu Starworks sur une grille de départ de l’IMSA suite à la pandémie de COVID-19. L’équipe se concentre donc sur une campagne d’Endurance uniquement.