Mid-Ohio, Libres 2 : Dane Cameron (Acura) se montre avant les qualifs !

Dane Cameron a signé le meilleur temps de cette 2e séance d’essais libres dans les dernières secondes à Mid-Ohio. Il place Acura et Meyer Shank Racing en excellente position avant les qualifications de cette 3e manche IMSA de la saison, la première en Sprint. Il a réalisé un temps de 1:10.766 sur son Acura ARX-05 n°60 et prive la Cadillac DPi-V.R #31 d’Action Express Racing de Pipo Derani de la première place pour 0,229 seconde.

Filipe Albuquerque a amélioré son chrono en fin de séance, ce qui a permis à l’Acura DPi #10 de Wayne Taylor Racing de prendre la troisième place. Harry Tincknell se classe quatrième sur la Mazda RT24-P n°55 tandis que Tristan Vautier complète le top 5 sur la Cadillac JDC-Miller Motorsports n°5.

Dylan Murry a ouvert la voie en LMP3, grâce à un chrono de 1:16.606 sur sa Ligier JS P320 #91 de Riley Motorsports.

La Lexus RC F GT3 #14 de Vasser Sullivan a été la plus rapide des GTD grâce à Aaron Telitz (1:20.060). Il devance la Porsche 911 GT3 R #9 de Pfaff Motorsports (Zach Robichon) et la Lexus #12 de Vasser Sullivan (Frankie Montecalvo), troisième. Madison Snow (Lamborghini Huracan GT3 Evo de Paul Miller Racing) et Robby Foley (BMW M6 GT3 de Turner Motorsport) se classent 4e et 5e !

