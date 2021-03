Michelin devient partenaire du DTM à partir de 2021

Communiqué de Presse :

Le DTM (Deutsche Tourenwagen Masters), qui passe aux voitures FIA GT3 en 2021, a choisi Michelin pour la fourniture des pneumatiques et des services associés. À la suite des discussions entamées, Michelin Motorsport et la direction du DTM viennent de signer un engagement d’un an, grâce auquel les deux parties peuvent maintenant travailler ensemble.

« Michelin est synonyme de pneumatiques de qualité supérieure, qui s’illustrent sur la route depuis des décennies, et qui contribuent à la victoire en circuit. Chaque pilote peut le confirmer : la performance des pneus Michelin, constante pendant toute la durée de la course, est imbattable. Pour les pilotes et les équipe, ce sont les meilleures conditions que l’on puisse souhaiter », déclare Gerhard Berger, DTM.

Fort d’une grande expérience et d’un palmarès inégalé dans les courses de voitures GT en Endurance et dans plusieurs championnats de vitesse, partout dans le monde (GTLM, GTE, GT3, etc.), Michelin compte sur un savoir-faire unique, comme l’explique Julien Vial, son directeur des activités Compétition Clients : « Michelin est ravi de travailler avec la direction du DTM. Parmi les engagés dans ce championnat international, l’on retrouve plusieurs pilotes de renommée mondiale ainsi que les voitures sportives des marques les plus prestigieuse. Nous allons accompagner ce beau plateau avec nos pneus MICHELIN Pilot Sport GT S9M, spécialement conçus pour offrir une grande constance dans la performance. »

Cette qualité des pneus MICHELIN Pilot Sport GT S9M permet aux pilotes de frôler les limites pendant tout le week-end, pour un maximum d’intensité sportive et de plaisir, sans oublier que des pneus très constants facilitent les réglages de la voiture.

La longévité des pneus Michelin est une propriété fondamentale aussi dans le cadre du règlement sportif du DTM, qui limite la dotation de chaque voiture à trois trains de pneus par course à Monza, en Italie, alors que la quantité sera réduite à deux trains lors des manches suivantes.

Les pneus MICHELIN Pilot Sport GT S9M contiennent les technologies développées pour les championnats du monde FIA : « Pour Michelin, la Compétition Clients revêt la même importance que les disciplines de niveau mondial. D’une part nous accompagnons les pilotes, les équipes et les constructeurs avec les pneus de compétition et les services les plus adaptés à leurs exigences, d’autre part Michelin profite d’un précieux retour d’informations du terrain, favorisé par la proximité des voiture GT3 avec les super sportives de série, » conclut Julien Vial.