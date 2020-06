Manthey Racing propose la Porsche 911 GT3 Cup MR Pro ‘Rotor’

Après ‘Grello’, voici ‘Rotor’. La livrée de la Porsche 911 GT3 Cup MR Pro combine du rouge et du orange, d’où le surnom de ‘Rotor’.

Cette 911 GT3 Cup MR Pro est une évolution de la 911 GT3 Cup MR développée par Manthey Racing (MR). Le modèle est dédié aux courses d’endurance. L’ensemble aérodynamique a été modifié pour avoir un meilleur appui. L’ABS a été totalement repensé avec ses 12 configurations possibles. Les dernières évolutions rendent l’auto encore plus adaptée aux courses longues.

Des aérations ont été faites sur les ailes et le capot avant et des phares au xénon incluant des spots LED programmables font partie de l’habillage de cette 911 réservée à la piste. Le bouclier avant, le capot, les ailes, les bas de caisse latéraux, le capot moteur et les ailes arrière sont en carbone.

La Porsche 911 GT3 Cup MR Pro est équipée du moteur Boxer 6 cylindres de 4 litres et des toutes dernières technologies de course. Manthey Racing propose d’autres options pour les courses d’endurance.

Manthey Racing organise une journée de roulage le 2 juillet sur le circuit GP du Nürburgring.