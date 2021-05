Magny-Cours, Libres 2 : Simmenauer (BWT Lechner Racing) prend les commandes

La pluie a bien animé les roulages sur le circuit de Magny-Cours ce jeudi. Jean-Baptiste Simmenauer a été le plus en vue lors de la deuxième séance d’essais libres du meeting Porsche Carrera Cup France. Le pensionnaire de l’équipe BWT Lechner Racing a tourné en 1:42.251.

Le champion Porsche Sprint Challenge Middle East 2021 a devancé Enrico Fulgenzi (EF Racing) de 2.694s. Alessandro Ghiretti (Martinet by Alméras), Dylan Pereira (BWT Lechner Racing) et Marvin Klein (CLRT) suivent au classement.

Christophe Lapierre (Martinet by Alméras) et Nicolas Misslin (BWT Lechner Racing) ont été les plus rapides en Pro-Am. Pas de changement en Am avec Maxence Maurice (IMSA Performance) en haut de la feuille des temps.

Les chronos sont ici