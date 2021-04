Louis Chazel (Chazel Technologie Course) : “Il manquait un échelon avant le GT4”

Jusqu’à maintenant, on avait plutôt l’habitude de voir la structure Chazel Technologie Course sur les spéciales de rallye. L’équipe créée par Renaud Chazel a fait rouler des pointures telles que Kris Meeke, Jean Ragnotti, Robert Kubica, les frères Consani ou encore Jean-Marie Cuoq. En plus d’avoir un palmarès long comme le bras en rallye, le préparateur basé au pied des Cévennes est actif en circuit avec deux titres décrochés en TTE ces deux dernières années dans la classe T4 avec une Volkswagen Golf TCR, sans oublier une couronne en T3 avec une Alpine A110 Cup.

Louis Chazel, le fils de Renaud, a lui aussi la passion du sport automobile. Depuis qu’il a intégré la structure familiale, la branche circuit s’est développée. Le nouveau TC France fait partie du programme en plus de l’Alpine Elf Europa Cup. Il nous parle de l’arrivée de Chazel Technologie Course en TC France.

Pourquoi avoir rejoint les rangs du TC France ?

“Ce nouveau championnat était écrit pour nous. Nous exploitons des Alpine A110 Cup et Peugeot 308 Racing Cup depuis plusieurs saisons. Il manquait un échelon avant le GT4. C’est une belle marche que vient de rajouter SRO à sa pyramide. L’objectif est de passer Luca (Frayssinet) en GT4 en 2022. Rouler cette année en TC France avec la Cup est une bonne étape.”

On a plus l’habitude de voir votre équipe en rallye…

“Notre coeur de métier est le rallye. Depuis que j’ai rejoint l’équipe, le circuit s’est développé. On arrive des courses d’endurance avec sept saisons en TTE dans la classe Tourisme. Malheureusement, l’arrivée du COVID-19 a contraint à faire des choix stratégiques. On bascule un peu plus vers le circuit. Nous avons une Alpine A110 Cup en TC France, trois Alpine A110 Cup en Alpine Europa Cup, deux Alpine et une Golf TCR en Ultimate Cup Series.”

Vous étiez pour l’arrivée des TCR en TC France ?

“Oui car aujourd’hui le Tourisme est synonyme de TCR. On a poussé pour cela car nous disposons d’une Volkswagen Golf TCR, mais cela n’est pas allé au bout. Cependant, je comprends le choix stratégique de SRO.”

Le format actuel de deux courses de 30 minutes vous convient ?

“Avoir des courses plus longues serait bien pour vendre deux baquets, mais le format actuel est parfait pour la performance. Nous avons une Alpine A110 Cup disponible à la location. Nous connaissons parfaitement le produit Alpine.”

L’idée est de passer en GT4 à l’avenir ?

“On y va étape par étape en construisant le tout intelligemment. Notre philosophie est clairement le GT. Pourquoi pas tendre sur le plus long terme vers le GT3 Endurance. L’équipe construit sur le long terme. Le switch rallye/circuit n’est pas compliqué. On peut comparer cela à du football et du rugby. Chaque discipline a des subtilités à connaître. Pour nous, 2021 est une année charnière car nous passons de un à trois championnats.”