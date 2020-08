Ligier European Series, Paul Ricard (C1) : Baud et Cool Racing s’imposent

Communiqué de Presse :

Deux courses pour deux météos opposées et deux magnifiques victoires en Ligier JS2 R pour l’équipe suisse Cool Racing et son pilote Sébastien Baud. Arctic Energy avec la #17 de Nerses Isaakyan termine deux et trois de la catégorie. HRC avec la #38 de Clément Seyler et Fabien Michal clôture le top 3 de la course 1. CD Sport rompt avec la malchance et s’empare de la deuxième place de la course 2 avec sa Ligier JS2 R #30 emmenée par Claude Dégremont et Baptiste Berthelot. L’équipe italienne HP Racing Team et la JS P4 #50 d’Andrea Dromedari engrangent quant à elle de gros points au championnat.

Course 1

Ciel nuageux et température plutôt fraiche, qui contrastent avec les jours précédents, pour le départ de la première course de cette troisième manche. La Ligier JS P4 d’Andrea Dromedari de HP Racing Team partage la première ligne avec la Ligier JS2 R #45 de MV2S Racing emmenée par le pilote russe Victor Shaytar. Les JS2 R #38 de HRC avec Fabien Michal et #17 d’Arctic Energy avec Nerses Isakyaan occupent la deuxième ligne.

10h25, drapeau vert ! Sébastien Baud à bord de la #74 de Cool Racing s’impose dès le départ et Fabien Michal relègue Victor Shaytar à la troisième place de la catégorie. Changement provisoire car le pilote russe récupère rapidement sa position et puis la tête de la course. Ce qui donne le ton de cette épreuve en catégorie GT : très animée !

Très vite, hélas, on déplore deux accrochages : tout d’abord la JS2 R #30 de CD Sport de Claude Dégremont et Baptiste Berthelot avec la #17, puis les JS2 R #69 de M Racing de Laurent Millara et #11 de TM Evolution d’Alain Grand. Des contacts qui se soldent par trois abandons, ceux des #30, #11 et #69.

Après une quinzaine de minutes de neutralisation la course repart.

La #45 garde la tête de la catégorie alors que la bataille pour la deuxième place s’engage entre la #74 et la #38. Sébastien Baud sur la #74 prend l’avantage sur la #38 de Fabien Michal et les #66 et #86 de M Racing, pilotées par Natan Bihel et Mathieu Martins, s’invitent dans la bataille. De son côté, Nerses Isakyaan sur la #17 entame une longue remontée.

Arrive la fenêtre d’arrêts obligatoires aux stands pour changements de pilotes éventuels. La #45 est une des dernières à en profiter. Trop peu. Elle est pénalisée d’un stop and go d’une seconde qui renvoie définitivement Mikhaïl Makarovskii en bas du tableau. Même motif et même conséquence pour la #25 de Bruno Chaudet et l’équipe TM Evolution.

La #74 creuse l’écart avec ses poursuivants, les #38, #66 et #86, qui s’engagent dans une bataille intense pour rester dans le top 3. Remontée aux avant-postes dans le dernier quart de la course, alors que quelques gouttes de pluie commencent à mouiller la piste, la #17 d’Arctic Energy vient jouer les trouble-fête et réussit à s’insérer en deuxième position. On assiste alors à un duel acharné entre Nerses Isakyaan sur la #17 et Clément Seyler sur la #38, où les deux pilotes enchainent les dépassements.

Jusqu’au drapeau à damier le suspense reste entier. Nerses Isakyaan sort vainqueur de l’épreuve dans les derniers mètres du dernier tour et se classe deuxième. Sans jamais inquiéter Sébastien Baud qui remporte la catégorie JS2 R haut la main.

Les quatrième et cinquième places reviennent à M Racing et ses pilotes, le duo père-fils Erwan et Natan Bihel sur la #66, et les tout jeunes Mathieu Martins et Ewen Hachez sur la #86, après une belle lutte des voitures sœurs. Antoine Chapus sur la Ligier JS2 R #46 de MV2S Racing et Bruno Chaudet de TM Evolution terminent respectivement en septième et huitième position de la catégorie.

Andrea Dromedari en JS P4 assure la victoire de la #50 de HP Racing Team après une course sans encombre.

