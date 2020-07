Ligier European Series : Larbre Compétition gagne la course 2, Cool Racing double la mise en JS2 R

Communiqué de Presse :

Course 2

Très beau départ de Julien Schell sur la Ligier JS P4 #33 qui réussit à voler la vedette à Valentin Simonet sur la Ligier JS P4 #34. Andrea Dromedari sur la #50 d’HP Racing Team ferme la marche du trio de tête, alors que Christophe Nivarlet à bord de la #81 de Milo Racing entreprend une belle remontée.

De son côté Marc Guillot sur la Ligier JS2 R #38 d’HRC s’empare immédiatement de la première place de la catégorie au détriment de Sébastien Baud de Cool Racing sur la #74, vainqueur de la course 1. Un beau duel va opposer les deux pilotes, partis en première et deuxième positions de la catégorie, durant la première partie de la course. Laurent Millara sur la #69 de M Racing termine le top 3 de la catégorie.

La Ligier JS2 R #30 de CD Sport, emmenée par Baptiste Berthelot, après être passée brillamment du fond de la grille à la cinquième place de la catégorie hérite d’un drive through à la suite d’une collision avec une GT qui la rétrograde définitivement en fin de peloton.

Après les arrêts aux stands de la mi-course, on retrouve les positions de la première partie de course, du moins pour les trios de tête des deux catégories. La bataille continue en Ligier JS2 R entre la #74 et la #38, qui finalement cède du terrain et descend dans le classement.

La #45, avec à bord Victor Shaytar, s’attaque à son tour à la #74, leader de la catégorie JS2 R, et réussit malgré la résistance du jeune pilote à lui prendre la première place. Elle doit tout de même laisser la place pour effectuer un stop and go de 15 secondes pour infraction au cours du pitstop. La #74 de Cool Racing repasse en tête de sa catégorie, suivie des deux Ligier JS2 R de M Racing, la #66 et #69, respectivement emmenées par Natan Bihel et Laurent Millara.

Les deux voitures de MV2S Racing, la #45 des pilotes russes Shaytar et Makarovskii, et la #46 de Marchois et Chapus, terminent donc au pied du podium, suivie de la #38 d’HRC. La #45 de Victor Shaytar s’octroie cependant à nouveau le meilleur temps en 2:05.678.

Sébastien Baud gagne donc son pari et les deux courses dans la catégorie JS2 R avec la #74 de Cool Racing. M Racing avec la #66 grâce au tandem Bihel père-fils obtient deux fois les deuxièmes places après des manches très disputées.

En catégorie sport-prototype, la #81 de Milo Racing, aux mains de Kevin Balthazar, achève sa remontée et complète le top 3 où la #50 d’HP Racing Team tient le lead devant la #34 de Larbre Competition jusqu’à ce que, dans le dernier tour, Alexandre Yvon sur la #34 arrache la victoire au pilote italien vainqueur de la première course. Si la JS P4 #33 de Julien Schell et Thomas Duchene termine quatrième de la catégorie, Julien réalise le meilleur temps en 2:02.609.

Sébastien Baud, Cool Racing, Ligier JS2 R #74, vainqueur de la catégorie JS2 R :

« Je suis vraiment heureux et fier d’avoir gagné cette deuxième course. Je suis parti en pole position et j’ai géré la course pendant une heure. J’ai vraiment été dérangé par un pilote expérimenté russe qui est revenu bien derrière moi et avec qui on a eu une petite bagarre, mais ça a tourné en ma faveur et j’ai passé la ligne d’arrivée en tête. Je suis vraiment heureux pour le team. On va continuer à travailler pour faire la même chose à Spa !!! »

Alexandre Yvon, Larbre Compétition, Ligier JS P4 #34, vainqueur de la catégorie JS P4 :

« Ils m’ont dit à la radio que la JS P4 #50 était en tête donc quand je l’ai dépassée à quelques minutes de la fin je me suis dit que peut-être j’étais premier ou alors que le tour d’avant était le dernier et que j’avais loupé quelque chose ! Malheureusement pour le pilote de la #50, il a eu un problème dans le dernier tour et nous avions bien gagné ! C’était ma première course sur le circuit Paul Ricard et ma première fois avec cette voiture. Une première pour tout ! »

Valentin Simonet, pilote d’essais pour le magazine français Auto Hebdo, Ligier JS P4 #34 de Larbre Compétition, vainqueur de la catégorie JS P4 :

« Je suis allé très vite au début de la course et j’ai essayé de creuser un écart avec les autres pilotes. Mon coéquipier a fait du bon boulot et a bien progressé pendant le week-end. C’était un honneur de rouler avec Larbre Compétition et c’est super de finir comme ça. Avant d’arriver je ne savais pas trop à quoi m’attendre parce que c’est une voiture « spéciale », une sorte de batmobile. Dans la voiture on est comme dans un vrai sport-prototype, mais facile à conduire. On sent que c’est la première marche de la pyramide de l’endurance, avant le LMP3 et le LMP2. Je pense que pour les pilotes qui veulent faire les 24 Heures du Mans ou l’ELMS/LMC c’est une bonne manière de découvrir les circuits et de se préparer pour ce type de courses d’endurance comme le châssis de la JS P4 est dérivé de la LMP3. Et bien sûr on prend beaucoup de plaisir !»

Jacques Nicolet, Président de Ligier Automotive :

« Quelle première ! Je suis très heureux de ce premier week-end Ligier European Series. Je tiens à remercier les équipes et les pilotes Ligier pour leur confiance et leur participation. Démarrer une série est toujours un challenge. Les circonstances actuelles rendent ce début de saison encore plus exceptionnel. Et tout ceci n’aurait pas été possible sans l’organisation de l’ELMS et le soutien de nos partenaires Michelin Motorsport, Total et Stand 21. Comme imaginée, cette série remplit bien son rôle de premier step dans le monde de l’endurance Le Mans, en GT comme en sport-prototype, et cette première manche augure bien de la suite de la saison. Nous avons tous déjà hâte de nous retrouver à Spa ! »

Prochain rendez-vous à Spa-Francorchamps en Belgique les 7-8 août prochains pour le deuxième Heat de la saison.

Le classement de la course 2 est ici