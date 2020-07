Ligier European Series : HP Racing et Cool Racing s’imposent (Course 1)

Communiqué de Presse :

Le Castellet Courses : La Ligier JS2 R #74 de Cool Racing domine la catégorie et HP Racing Team et Larbre Compétition s’adjugent chacune une victoire en JS P4.

18 juillet 2020 – Premières courses de la toute nouvelle Ligier European Series, dédiée à la Ligier JS2 R et la Ligier JS P4, sur le circuit Paul Ricard pendant le meeting de l’ELMS. Deux victoires pour l’équipe Cool Racing et son jeune pilote Sébastien Baud en Ligier JS2 R. Une victoire pour HP Racing Team et son pilote italien Andrea Dromedari et une victoire pour Larbre Compétition et son duo Valentin Simonet et Alexandre Yvon dans la catégorie Ligier JS P4.

Course 1

Le départ est donné à 10h50 pour une heure de course intense. Pas de ravitaillement, pas de changement de pneus. Juste un arrêt aux stands entre la 28ème et la 32ème minute de course pour le changement de pilote ou l’arrêt obligatoire des pilotes solo. Minimum 85 secondes entre l’arrivée dans la pitlane et la sortie.

En catégorie JS2 R, les #45 de Victor Shaytar et #46 d’Alain Marchois de MV2S Racing occupent la première ligne. Mais dès le départ la JS P4 #81 de Milo Racing, emmenée par Kevin Balthazar, remonte du fond de la grille et donne la chasse aux JS2 R, suivie de près par la #50 d’HP Racing Team du pilote italien Dromedari. Victor Shaytar résiste, mais doit céder la tête à la JS P4 #81 au septième tour, puis au dixième à la #50. Suivent la JS2 R #74 de Cool Racing et la JS2 R #46 de MV2S Racing.

Arrêts aux stands. La JS2 R #45 de MV2S Racing est la première à s’arrêter. Mikhaïl Makarovskii prend le relais mais c’est sa voiture sœur la JS2 R #46 qui tire son épingle du jeu et occupe la première position de la catégorie. A bord Antoine Chapus. La #74 de Cool Racing toujours emmenée par Sébastien Baud confirme ses performances des essais et dispute la première place de la catégorie à la #46 et c’est bientôt chose faite.

Les deux JS2 R de MV2S Racing, #45 et #46, écopent chacune d’un stop and go pour ne pas avoir respecté le temps d’arrêt aux stands et s’effacent devant leurs rivales.

La #74 de Cool Racing avec le jeune Sébastien Baud au volant remporte la victoire. Fidèle à ce qu’il avait annoncé à l’issue de sa pole position ! La #66 de M Racing de l’équipage père-fils Erwan et Natan Bihel et la #38 de l’équipage Marc Guillot – Jean-Marc Thevenot d’HRC complètent le podium. Victor Shaytar sur la #45 de MV2S Racing s’adjuge le meilleur temps au tour de la catégorie en 2:06.007.

En revanche, la Ligier JS2 R #86 de M Racing victime dès le premier tour d’un contact n’est pas retournée en piste. Il en est allé de même pour la #17 d’Arctic Energy au quatrième tour. Contact aussi pour la JS2 R # 69 de M Racing, mais qui n’a pas empêché Laurent Millara de reprendre la course et de terminer en cinquième position. Quant à la #30 de CD Racing, suite à un problème électrique, elle n’a pas pu franchir la ligne d’arrivée.

En catégorie JS P4, après les arrêts aux stands, c’est la JS P4 #50 d’HP Racing, toujours avec Dromedari au volant, qui prend le commandement devant la JS P4 #81 de Milo Racing.

Julien Schell sur la JS P4 #33 effectue une belle remontée, en s’adjugeant le meilleur temps au tour en 2:03.306, talonné par l’autre JS P4 de Larbre Compétition la #34 de Valentin Simonet.

Andrea Dromedari passe la ligne d’arrivée en tête de cette première course et remporte la catégorie JS P4, après la belle bagarre jusqu’à mi-course avec la #81 de l’équipe belge Milo Racing aux mains de Kevin Balthazar et Christophe Nivarlet. Une belle performance pour le jeune Kevin, blessé jeudi après-midi. La JS P4 #34 de Larbre Compétition emmenée par Valentin Simonet et Alexandre Yvon s’octroie la troisième place.

Le podium, d’un style inédit, se déroule dans des conditions de barrières sanitaires strictes dans un lieu reculé (et champêtre) pour les premiers de chaque catégorie, suivi d’une remise des trophées aux autres pilotes dans leur stand. Ce qui n’entame pas l’enthousiasme des vainqueurs !

Sébastien Baud, Cool Racing, Ligier JS2 R #74, vainqueur de la catégorie JS2 R :

« Je suis vite remonté dans les premières places en faisant toujours les mêmes temps et en étant régulier. Notre arrêt au stand s’est plutôt bien passé donc on va essayer d’améliorer encore pour la course 2. Faire un doublé aujourd’hui ce serait vraiment le top du top. La Ligier JS2 R est une super voiture avec une bonne balance. On apprécie parce que dès le début on peut être agressif et ça jusqu’à la fin. Pendant une heure elle tient bien le rythme, avec des super pneumatiques Michelin qui tiennent bien l’endurance, donc c’est vraiment top. Une belle saison s’annonce ! »

Andrea Dromedari, HP Racing Team, Ligier JS P4 #50, vainqueur de la catégorie JS P4 :

« La Ligier JS P4 est une très bonne voiture, facile pour les débutants aussi, et même si j’ai eu l’habitude de rouler sur une Ligier JS P3, elle n’a rien à lui envier. Je sais que je vais réellement me régaler cette saison et vivre une grande expérience. »

Pilotes et voitures ont eu à peine le temps de récupérer que la revanche démarre, trois heures après la première course.

Le classement de la course 1 est ici