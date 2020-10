Ligier European Series : Calendrier et nouveautés pour la saison 2021

Communiqué de Presse :

Après une première saison réussie en dépit d’un contexte très particulier, la Ligier European Series, qui mêle GT et sport-prototypes, présente son calendrier pour 2021. Un calendrier renforcé avec non pas cinq mais six épreuves sur les plus beaux circuits d’Europe, pendant les mêmes week-ends que l’European Le Mans Series. Et des nouveautés sur le plan sportif. Pilotes Bronze, Silver, ou équipages Bronze-Bronze, Silver-Silver ou Silver-Bronze pourront venir se mesurer dans le championnat. Avec toujours le même objectif : se faire plaisir et se lancer dans la pyramide de l’endurance. Une deuxième saison qui promet d’être encore plus palpitante que la première !

Pour son année de lancement, la Ligier European Series a dû faire face à un contexte sanitaire et économique très délicat. Une première année hors norme durant laquelle la série n’a pas démérité et a attiré un plateau conséquent de près de 15 Ligier JS2 R et Ligier JS P4, les deux bolides de la marque mis à l’honneur dans cette série organisée par les équipes de l’European Le Mans Series. A quelques jours de la finale de la saison 2020 sur le circuit vallonné de Portimão, la Ligier European Series en profite pour présenter son calendrier 2021 et ses nouveautés.

Un calendrier 2021 musclé avec 6 Heats

En 2021, la Ligier European Series, se déplacera sur six circuits, un de plus qu’en 2020. Et toujours sur les plus beaux tracés d’Europe : Barcelone, Red Bull Ring, Monza, Le Castellet, Spa-Francorchamps et Portimão. De quoi satisfaire tous les passionnés.

La saison débutera à Barcelone les 16 et 17 avril 2021. Une première pour la Ligier European Series qui n’a pas pu se rendre en Espagne en 2020 en raison de la crise sanitaire. Direction ensuite l’Autriche et le circuit du Red Bull Ring les 14 et 15 mai. Avant la pause estivale, « Dolce Vita » en Italie sur le circuit de Monza, les 9 et 10 juillet. Au retour des vacances, reprise en douceur sous le soleil provençal sur le circuit du Castellet en France les 27 et 28 août. Les 17 et 18 septembre place au circuit mythique de Spa-Francorchamps en Belgique. Et pour finir la saison, les montagnes russes du Portugal à Portimão, les 22 et 23 octobre.

Le format des courses est maintenu avec au programme 3 heures 40 de roulage réparties sur deux jours : une séance d’une heure d’essais libres, deux séances de qualifications de 20 minutes chacune déterminant les grilles de départ de chaque course, et deux courses d’une heure. Petite modification : pour plus d’efficacité, les deux séances de qualifications seront combinées avec une pause de 10 minutes entre chaque séance.

Le calendrier de la Ligier European Series est susceptible de modifications en fonction de l’évolution de la crise sanitaire actuelle.

Les équipages Silver-Silver acceptés

En plus des pilotes Silver, Bronze, et des équipages Bronze-Silver et Bronze-Bronze, les duos Silver-Silver feront leur entrée en 2021. Une plus grande variété d’équipages tout en préservant l’aspect sportif avec la mise en place d’une pénalité en temps pour les pilotes Silver et les équipages Silver-Silver.

Les pilotes et équipages de chaque catégorie concourront pour le Titre Ligier JS2 R et le Titre Ligier JS P4. Mais le meilleur pilote Bronze et le meilleur pilote Silver de chaque catégorie seront reconnus et récompensés.

Un paddock revisité

Fort d’un plateau de 15 Ligier en moyenne pour sa première saison, la Ligier European Series met les bouchées doubles et revisite son paddock pour l’année 2021.

Un espace dédié aux pilotes et équipes sera mis en place au cœur du paddock de la série. Un point de rencontre idéal pour permettre aux équipes de partager la passion du sport automobile.

Le support technique Ligier (châssis, électronique, moteur) et le magasin de pièces détachées déjà présents sur chaque manche en 2020 prendront leurs quartiers aux côtés des équipes.

Comme en 2020, les pilotes et équipes engagés bénéficieront d’un pack de bienvenue Ligier, de la mise à disposition de contenus de qualité pour leur promotion, du support Michelin pour les pneumatiques et du soutien de Stand 21 pour les équipements des pilotes.

De nouvelles activations et dotations seront mises en place pour faire de la saison 2021 une saison inoubliable.

Jacques Nicolet, Président de Ligier Automotive :

« Ce fut une première saison très particulière compte tenu de la situation sanitaire et économique. Avec près de 15 voitures en moyenne, c’est un lancement prometteur. Cette année nous a permis avec les équipes de l’ELMS de tirer des enseignements pour nous adapter et répondre au mieux aux attentes des pilotes et des équipes. Nous allons tout faire pour que 2021 soit un succès plein et entier. Sans surprise, nous sommes ravis de notre collaboration avec les équipes de l’ELMS ! Nous sommes très fiers d’avoir réussi avec eux, nos équipes et leurs pilotes, à inscrire la Ligier European Series dans le panorama de l’endurance. »

Gérard Neveu, Directeur Général de l’European Le Mans Series :

« Cette première saison de la Ligier European Series a répondu à toutes nos attentes. Cela nous permet également de tirer les leçons d’une première expérience pour cette toute nouvelle série et de proposer dès 2021 un championnat Ligier encore et toujours plus attractif. La Ligier European Series est la première marche de l’ascension vers les sommets de l’Endurance. Une marche suffisamment haute pour satisfaire les attentes de nos compétiteurs mais toujours assez accessible pour en accueillir de nouveaux. Rendez-vous en 2021 ! »