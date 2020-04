Les Total 24 Heures de Spa reportées à l’automne prochain

SRO Belgique a communiqué suite aux dernières décisions du gouvernement belge qui interdit tout grand événement d’ici la fin août. Les Total 24 Heures de Spa ne pourront donc pas se dérouler fin juillet comme c’était prévu initialement. La SRO Speed Week est elle aussi impactée.

SRO Motorsports Group travaille sur une nouvelle date avec une course qui doit se dérouler à l’automne. Il va aussi falloir tenir compte de l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli avec Suzuka qui doit avoir lieu fin août (21/23) et Indianapolis début octobre (2/4). Pour ce qui est du Championnat de France FFSA GT, le début de saison pourrait finalement avoir lieu à Nogaro en août (21/23).

“SRO Belgique respecte pleinement la décision annoncée aujourd’hui par le gouvernement belge – dans le cadre de la pandémie du COVID-19 – d’interdire les rassemblements de masse dans le pays jusqu’au 31 août.

Prévues à l’origine du 23 au 26 juillet, les Total 24 Hours of Spa 2020 seront reportées à une date ultérieure dans l’année.

Sachant tout le travail, les efforts et la passion déjà investis dans la longue préparation d’un tel événement, la déception est évidemment bien réelle de ne pas pouvoir organiser la course à sa date traditionnelle. Mais il est évident que la sécurité de nos fans et de nos concurrents est de la plus haute importance.

En collaboration avec le Circuit de Spa-Francorchamps, une nouvelle date sera fixée et annoncée dès que possible. Toute l’équipe de SRO Motorsports Group met déjà sa motivation au service d’un spectacle d’envergure mondiale qui aura lieu en automne 2020.”