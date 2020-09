Les team-managers et Le Mans : Xavier Combet (TDS Racing), part 1

Xavier Combet, le team-manger de TDS Racing, est présent aux 24 Heures du Mans avec sa structure depuis 2012 sans interruption. L'homme est maintenant aguéri aux difficultés de cette course si particulière. Il est revenu pour Endurance-Info sur sa relation avec la classique sarthoise !

Quel

a été votre premier contact avec les 24 Heures du Mans ?

« Ce fut lors de la Journée Test des 24 Heures du Mans en 2011 où nous avons roulé en LMP2. On s’était positionné comme candidat au Mans et comme on n’était pas connu du monde de l’Endurance et, en particulier, de l’ACO, on nous avait « seulement » autorisés à prendre part à la Journée Test. Avant cela, je n’avais jamais eu la chance de venir au Mans même en simple spectateur. »

Avez-vous

toujours été intéress...