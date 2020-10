Les petites histoires des 24 Heures de Spa 2004…

Victorieuse en GT mais pas au scratch en 2003, la Ferrari 550 Maranello a marqué l’édition 2004 des 24 Heures de Spa. Un an après la pluie, le soleil était de la partie pour assister au triomphe de la marque italienne. La 550 Maranello a été plus forte que la 575, la victoire revenant à la #2 de la BMS Scuderia Italia partagée par Luca Cappellari, Lilian Bryner, Enzo Calderari et Fabrizio Gollin.

– On ne change pas une formule qui gagne avec toujours la possibilité de rouler avec des autos habituellement présentes dans des championnats nationaux.

