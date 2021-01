Les LMP3 rouleront aux FIA Motorsport Games

Les FIA Motorsport Games s’élargissent avec la présence de 18 disciplines en octobre prochain sur le Circuit Paul Ricard. Lancé en 2019 avec six disciplines, l’événement prend de l’ampleur en 2021. On retrouve parmi les nouveautés l’apparition d’une course réservée aux prototypes LMP3.

Stéphane Ratel, président-fondateur de SRO Motorsports Group et promoteur de l’événement, a œuvré dès le début pour une course réservée aux prototypes. La grille LMP3 formera la nouvelle discipline Endurance. On ne change pas une formule gagnante avec des pilotes qui représenteront tous un pays à l’image des Jeux Olympiques.

La partie GT fera bien entendu partie du programme avec la création d’une course GT Sprint pour les pilotes professionnels en complément de la GT Cup à deux pilotes qui conserve l’association Pro-Am.

Pour la première fois, les FIA Motorsport Games sortiront de l’environnement d’un circuit avec l’apparition du rallye sur les routes de la Sainte-Baume. Quatre disciplines seront inscrites : Rally2, Rally4, historique, régularité. Le karting, le cross car et le slalom feront partie des disciplines.

Après Vallelunga en 2019, c’est donc le Circuit Paul Ricard qui accueillera la deuxième édition des FIA Motorsports Games du 29 au 31 octobre.

Tom Kristensen, président de la Commission des Pilotes à la FIA, se réjouit du développement de l’événement : “En tant que Président de la Commission des Pilotes de la FIA, je me réjouis du retour au calendrier de ce formidable événement. Les FIA Motorsport Games constituent une opportunité exceptionnelle pour l’ensemble de la communauté du sport automobile de se retrouver. Ils réunissent aussi bien les disciplines d’accès au sport automobile que les catégories d’élite, des femmes, des hommes du monde entier, au nom de cette même passion qui nous anime tous. C’est également une opportunité de donner à un nouvel élan à votre sport automobile national dans cette période difficile. Nous pilotes, nous n’avons que peu d’occasions de courir pour notre pays. J’ai eu cette chance là au cours de ma carrière et j’en garde des souvenirs impérissables. Qui que vous soyez, et quel que soit votre pays d’origine, il y a une discipline qui vous est destinée.“