Les livrées Porsche 2018 / 2019 passées au crible (part 2)

Suite de notre rétrospective sur les différentes décorations Porsche des deux dernières années en WEC et en IMSA.

Les 24 Heures du Mans 2019

Les deux autos américaines conservent cette livrée Brumos pour les 24 Heures du Mans 2019. La #93 est alors confiée à Patrick Pilet, Earl Bamber et Nick Tandy (3e en GTE Pro) et la #94 est pilotée par Sven Müller, Mathieu Jaminet et Dennis Olsen, tous deux pilotes Porsche Junior (7e en GTE Pro). Un joli clin d’œil à l’équipe floridienne Brumos Racing, mais aussi à Hurley Haywood, Grand Marshal de la 87e édition des 24 Heures du Mans, qui a toujours été étroitement lié à l’écurie US.

Sur les deux autres 911 RSR, celles disputant la saison régulière WEC, des bandes or sont ajoutées pour la classique française suite au titre de champion du monde des constructeurs, déjà acquis à Spa un mois plus tôt. Elles remplacent le rouge que l’on voyait jusqu’alors. Cela concerne la #91 de Gianmaria Bruni, Richard Lietz et Fred Makowiecki qui va terminer sur le podium des GTE Pro, en 2e position, et la #92 de Kevin Estre, Michael Christensen et Laurens Vanthoor qui franchira la ligne d’arrivée 9e de la catégorie. Cela n’empêchera pas les deux premiers nommés sur la #92 d’être sacrés champions du monde Pilotes…

Petit Le Mans 2019

Comme décidé plus tôt dans l’année, les deux Porsche 911 RSR sont aux couleurs Brumos pour la saison IMSA 2019, mais changent de livrées et sont décorées en Coca-Cola à Petit Le Mans. Le plus difficile a été de relier les ingrédients nécessaires pour amener une entreprise internationale de l’envergure de Coca-Cola à participer à la finale de la saison sur le circuit Michelin Raceway Road d’Atlanta en octobre. “Je pense que dans l’ensemble, tout le monde a été unanime sur l’idée que que Coca-Cola était parfait pour Road Atlanta. Cela s’accordait parfaitement avec le thème de Porsche Cars North America et de Coca-Cola qui est basé à Atlanta où la course avait lieu. Il y avait aussi tellement de choses que nous pouvions faire pour communiquer autour de cela. C’est tellement reconnaissable dans le monde entier que nous y avons vu beaucoup de potentiel. Avant même d’avoir la livrée Brumos sur la voiture pour Daytona, nous travaillions déjà sur ce projet et nous nous sommes concentrés sur la livrée Coke parce que cela allait être un défi unique”, a déclaré Scott Bartlett, Responsable Motorsports chez Porsche Cars North America. Cette livrée fait aussi référence à la relation entre la marque allemande et Coca-Cola qui remonte à 1980 du temps des Porsche préparées par Bob Akin. L’histoire avait duré pas moins de 7 ans. La décoration est plus particulièrement inspirée de la 962 victorieuse des 12 Heures de Sebring 1986 aux mains de Bob Akin, Hans-Joachim Stuck et Jo Gartner.

“Ce n’est pas parce que les gens ne voulaient pas le faire, mais comme vous pouvez l’imaginer avec une entreprise aussi grande que Coca-Cola, il y a beaucoup de cases à cocher avant de pouvoir mettre le logo sur la voiture. C’était vraiment cool parce qu’ils étaient très enthousiastes à propos de l’idée”, poursuit Scott Bartlett. “Je suis sûr qu’on leur présente tout le temps des choses, c’est une grande entreprise, mais ce n’est pas vraiment ce que j’ai ressenti. Ils ont adoré ! Ce fut vraiment un processus de neuf mois pour rassembler les concepts, les accords, le merchandising, parce que ce sont deux grandes sociétés, deux grands navires que vous devez diriger dans la même direction pour les réunir.”

A Road Atlanta, la Porsche 911 RSR #911 était piloté par Patrick Pilet, Fred Makowiecki et Nick Tandy avec un bandeau de pare-brise blanc. Elle a terminé 6e de la catégorie GTLM. La #912 de Laurens Vanthoor, Earl Bamber et Mathieu Jaminet avait, elle, un bandeau noir et a franchi la ligne d’arrivée en 5e position.

Une chose est sûre. Au delà du résultat, le coup de “pub” a plus que fonctionné. “L’idée a grandi et grandi encore et encore jusqu’à ce que nous ayons eu la présentation officielle de la voiture au siège de Coca-Cola, ce qui, personnellement et professionnellement, est l’un de mes plus beaux souvenirs. C’était incroyable de la voir devant les quelque 300 employés de Coca-Cola. Puis de les voir courir et remporter les titres de pilotes, équipes et constructeurs à Petit Le Mans a été le point culminant idéal. De plus, l’accueil général des fans était vraiment cool”, ajoute Scott Bartlett. ” L’accueil, le retour même de nos concurrents, équipes comme pilotes, a été énorme.

Pas de projets pour de nouvelles livrées

Pour les fans des décorations “historiques” ou “originales”, 2019 aura été une année faste, mais pour 2020, rien à l’horizon au moins du côté de l’IMSA. “Je pense que de notre côté, le point culminant de l’année 2020 est l’engagement de la nouvelle RSR-19, donc c’est le premier objectif,” a déclaré Scott Bartlett. “Les livrées rétro sont amusantes mais elles doivent aussi servir à quelque chose. Elles doivent avoir un sens, et évidemment avec les 50 ans de l’IMSA et les 70 ans de Porsche, elles en avaient. Je pense que ce qui est spécial à leur sujet, c’est que vous ne les voyez pas tout le temps, elles sont éphémères.”

Qu’en sera-t-il des prochaines 24 Heures du Mans ? Décoration spéciale pour commémorer les 50 ans de la première victoire Porsche ou quelque chose de plus classique comme le blanc et rouge que l’on voit en WEC depuis le début de la saison ?

Porsche Esports Team a engagé quatre Porsche 911 RSR officielles aux 24 Heures du Mans Virtuelles. Leur livrée rappelaient celle de la 917K qui s’est imposée aux 24 Heures du Mans 1970 aux mains de Hans Herrmann et Richard Attwood. Ces décorations (toutes différentes) seront-elles conservées pour Septembre, affaire à suivre…

A noter que la 911 RSR 2018, avec la livrée Mobil 1, appartient actuellement à un collectionneur privé, mais fait l’objet d’expositions publiques. La 911, livrée Brumos, fait désormais partie de la nouvelle collection Brumos à Jacksonville, en Floride, tandis que la voiture Coca-Cola se trouve au musée Porsche de Stuttgart. Elle y côtoie la Porsche 911 RSR “Cochon Rose” victorieuse au Mans 2018…

Et vous, laquelle préférez vous ??