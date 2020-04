Les livrées et vous, part 1…

Que ce soit sur un circuit avec quelques spectateurs, autour d’une table entre passionnés ou bien sur la toile par écrans interposés, lorsque l’on échange sur le sport automobile et ses diverses disciplines, un sujet revient régulièrement dans les conversations : la décoration des voitures. Nous vous proposons donc une série d’articles afin de développer le sujet en commençant par une petite phase “historique”, ainsi que l’avis de plusieurs passionnés.

Un sujet dont l’importance ne semble pas être la même dans l’esprit du public que dans le cahier des charges des équipes ou bien même des constructeurs. Bien que certains jouent le jeu, officiels ou privés, force est de reconnaître que la créativité et l’originalité ne remplissent plus les grilles en endurance. Je dis bien “plus”, car même si jusque dans les années 60 et tout début 70, les voitures prenant part aux épreuves ne portaient sur elle qu’une robe “unicolore” sur lesquelles un simple numéro de course était apposé, les années qui suivirent, jusqu’à la fin des années 90 (exception faite de quelques années où les plateaux étaient peu garnis), les pelotons ne manquaient pas de couleurs ! Souvenez-vous des grilles du Championnat du Monde Sport Prototypes avant les années 90 où les écuries privés et les usines jouaient le jeu : Porsche 956 “Repsol” (Brun Motorsport), “Shell” (officielles), “New Man” (Joest Racing), “Kenwood” (Kremer), Mazda 787B “Renown”, Jaguar XJR “SilkCut”, Mercedes “Kouros” et autres Rondeau aux diverses livrées. Il est vrai que par la suite, Loi Evin oblige, beaucoup ont du se passer de leur sponsor principal, et par conséquent des couleurs allant avec dans certains cas. Ceux qui ont connu le renouveau du “Grand Tourisme” (dès 1994) avec le championnat “BPR” (Barth-Peter-Ratel) vous le confirmeront, là aussi les plateaux étaient riches en couleurs ! Par la suite les choses ont commencer à changer (fin des années 90), et pas nécessairement dans le bon sens pour beaucoup de ces passionnés.

Certes, d’après eux, ce qui manque sur les grilles ce ne sont pas les couleurs, car il faut bien reconnaître que la diversité est présente de ce côté là, mais ce qui semble faire défaut, c’est l’originalité des réalisations. Il est pourtant possible d’avoir un sponsor principal identique (et donc ses couleurs) sur plusieurs saisons sans pour autant réaliser systématiquement la même livrée chaque année. De nos jours, grâce à l’informatique, la conception et la réalisation d’une décoration peux se faire beaucoup plus simplement que dans les années 80 ou même 90. Il suffit de voir ce qu’il se fait en Nascar depuis plusieurs saisons où avec la Conception Assistée par Ordinateur (CAO), on crée sur écran l’ensemble de la livrée sur une image “3D” de l’auto, on imprime ensuite plusieurs éléments distincts (les deux côtés, l’avant, l’arrière, le pavillon, etc) qu’ils ne restent plus qu’à apposer sur la voiture.

Aujourd’hui, et cela depuis plus d’une dizaine d’années, il faut bien reconnaître que la “sobriété” est de mise chez les constructeurs, et on ne peux que le regretter. Plus ou peu de couleurs, pas ou peu de changements d’une saison à l’autre et à notre époque où le moindre kilo est chassé, certaines parties des autos n’ont même plus le droit à leur touche de peinture ou morceau de vinyle de couleur. Certains “privés” n’échappent pas à la règle, mais là, il est probable que la question budgétaire soit également une des clés de l’équation.

Lorsque l’on aborde la question avec quelques personnes, certains propos reviennent régulièrement : “manque d’originalité…”, “banalité…”, “pas ou peu de signes distinctifs entre plusieurs autos d’une même équipe…”, “les équipes n’osent plus…”, “les constructeurs ont le budget mais ne veulent pas faire d’efforts pour cela…”, etc.”

David Usal, qui a réalisé plusieurs livrées ces dernières années en endurance (WR Welter Racing, Corvette C6-R Luc Alphand Aventures, Ferrari 458 GTE Luxury Racing, Peugeot 908 Oreca et Oreca P2 officielle et Oreca P1 Hope Racing) nous donne son avis sur cette évolution : “Pour moi, d’un point de vue général, je pense que cette notion de décoration a évolué dans le bon sens à ce jour. Cela est certainement dû au développement des médias, aux contraintes de mise en avant des partenaires et aux différentes techniques de créations de livrées (complexes ou non) beaucoup plus simples qu’auparavant.”

A suivre…