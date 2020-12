Les faits marquants de l’année 2020 : juin, le mois du virtuel

Le mois de juin est traditionnellement celui des 24 Heures du Mans mais année Covid-19 oblige, la course n’a pas pu se dérouler à sa date prévue. Les organisateurs ont organisé une course de 24 Heures du Mans virtuelle qui a passionné les plus sceptiques. Retour sur un mois de juin synonyme de virtuel mais aussi de retour en piste.

1er juin : l’Asian Le Mans Series remanie son calendrier pour quatre courses en trois semaines à Sepang et Buriram.

1er juin : GEAR Racing annonce son passage de GTE-Am à GTE-Pro aux 24 Heures du Mans.

2 juin : le WeatherTech 240 marquera la reprise du championnat IMSA en juillet.

2 juin : Nico Hülkenberg teste une Lamborghini Huracan GT3 sur le Nürburgring.

3 juin : il n’y aura pas de Coupe du Monde FIA GT à Macau.

3 juin : le DTM débutera sa saison le 10 juillet.

3 juin : les Porsche officielles des 24 Heures du Mans Virtuelles seront aux couleurs du Mans 1970.

4 juin : le SUPER GT dévoile son nouveau calendrier. Les quatre premiers meetings se dérouleront à huis clos. La saison débutera le 19 juillet à Fuji.

4 juin : Porsche annonce son retrait de la catégorie GTLM en IMSA.

4 juin : la Scuderia Cameron Glickenhaus annonce qu’elle fera rouler deux 007C aux 24 Heures du Mans 2021.

4 juin : AGS Events ira se frotter aux concurrents de la GT4 European Series en plus du FFSA GT.

5 juin : Bentley Team M-Sport se retire de l’Intercontinental GT Challenge.

7 juin : l’IMSA dévoile son protocole sanitaire pour Daytona.

8 juin : le DTM est en essais à Hockenheim où BMW devance quatre Audi.

11 juin : Lamborghini troisième marque engagée en Intercontinental GT Challenge.

12 juin : ByKolles Racing et Porsche en pole des 24H du Mans Virtuelles.

12 juin : HTP Winward Motorsport en pole des 24H de Portimao.

13 juin : le Studio Gabriel est le centre névralgique des 24H du Mans Virtuelles.

14 juin : Rebellion Williams Esport remporte les 24H du Mans Virtuelles.

16 juin : l’affiche des Total 24 Heures de Spa dévoilée.

16 juin : 5000 spectateurs autorisés à Daytona pour la reprise IMSA.

16 juin : Roger Penske annonce vouloir gagner les 24H du Mans.

17 juin : le bitume du circuit de Magny-Cours fait peau neuve.

17 juin : GEAR Racing et GRT sur le point de se séparer.

18 juin : le programme des 24H du Mans se déroulera sur quatre jours.

18 juin : HRT prend la suite de Black Falcon pour le programme compétition-client Mercedes en GT3.

18 juin : l’ACO donnera plus d’infos sur l’accueil des spectateurs aux 24H du Mans le 30 juin.

18 juin : le meeting ELMS du Paul Ricard confirmé à la mi-juillet.

19 juin : Alex Zanardi roulera en Italian GT sur une BMW M6 GT3.

19 juin : 43 engagés aux essais SUPER GT de Fuji.

19 juin : Alex Zanardi gravement blessé dans un accident de vélo à main.

19 juin : le Conseil Mondial de la FIA valide les règles LMh/LMDh.

20 juin : Alex Zanardi opéré durant trois heures.

21 juin : Louis Deletraz et GPX Racing champions SRO E-Sport GT Series.

22 juin : il est prévu que les Total 24 Heures de Spa aient une durée de 25 heures compte tenu du changement d’heure le week-end de la course.

23 juin : 33 GT3 annoncées en ADAC GT Masters.

24 juin : 141 autos pour lancer la saison Nürburgring Endurance Series.

24 juin : Nico Lapierre nouvel actionnaire de Racing Spirit of Léman.

24 juin : 400 personnes autorisées sur les circuits belges dès le 1er juillet.

24 juin : 26 autos attendues à Daytona pour la reprise de l’IMSA.

25 juin : le calendrier IMSA remanié une nouvelle fois.

26 juin : Porsche rempile en VLN pour trois ans.

27 juin : HRT remporte la 1ère manche Nürburgring Endurance Series mais Walkenhorst Motorsport l’emporte finalement.

29 juin : annulation du Salon de Genève 2021.

30 juin : le FFSA GT reprend la piste à Nogaro pour deux journées d’essais.