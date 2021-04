Les causes de l’accident de Franck Perera restent toujours à éclaircir

L’un des faits marquants de la dernière édition des 12 Heures de Sebring, 2e manche de l’IMSA, a certainement été l’accrochage entre le pilote d’usine Lamborghini, Franck Perera et Billy Johnson, le pilote de la Mercedes-AMG GT3 Evo #28 d’Alegra Motorsports. Le Français avait en effet perdu le contrôle de sa voiture à l’approche du virage 3, sautant par-dessus le vibreur avant de percuter la Mercedes (vidéo ICI). Heureusement, l’accident fut spectaculaire, mais sans aucun dommage pour les pilotes ! Franck Perera avait déclaré plus tard, à l’antenne d’Auto Moto la chaîne, qu’un problème mécanique s’était produit, certainement les freins.

Pourtant, la cause de cette sortie de piste, qui a conduit à l’abandon des deux autos dont la Lamborghini Huracan GT3 Evo #19 de Grasser Racing Team, reste à déterminer, selon le directeur de l’équipe, Gottfried Grasser.

“Honnêtement, nous avons été assez surpris parce que la voiture est en assez bon état”, a déclaré le patron à Sportscar365. “Il n’y a même pas de dommages au châssis. L’impact semblait beaucoup plus dur à la télévision qu’en réalité parce qu’il y a eu beaucoup de chance dans la situation. Malheureusement, cela nous a coûté la course, mais au final, tout s’est bien passé. Pour le moment, nous ne savons toujours pas quel a été le problème. Nous avons vu qu’il s’agissait d’une défaillance des freins, mais nous n’avons pu trouver aucun souci à ce niveau là. Tous les produits et composants liés aux freins sont partis chez le fournisseur pour analyse et ce sera vraiment intéressant de savoir. Nous avons vu, que sur la voiture endommagée, le frein fonctionnait absolument normalement, c’est donc vraiment étrange”.

Le châssis de la voiture sera même en mesure de courir à nouveau, il s’en sort sans dommage irréparable. Cependant, GRT a envoyé la voiture #19 à ses installations nord-américaines de Détroit et espère l’emmener pour un test sur le circuit voisin de Mid-Ohio début mai, avant la prochaine manche IMSA qui s’y déroulera. De plus, Grasser a indiqué que Misha Goikhberg est sur la bonne voie pour revenir dans l’équipe Lamborghini #19 après avoir manqué Sebring pour cause de maladie.

“Il y a deux facteurs qui ont fait que les dégâts ne sont pas trop importants sur la voiture. Malheureusement pour la Mercedes, elle a permis de ralentir notre auto. De plus, derrière la barrière de pneus, les murs en béton n’étaient pas fixés. C’était un gros coup de chance parce que s’il y avait eu six murs en béton attachés, je pense que ça aurait été différent. Honnêtement, ce sont vraiment des dommages sur les amortisseurs, un peu sur le radiateur et le splitter avant, mais c’est tout. Le châssis n’avait aucune rayure. C’était vraiment impressionnant, nous n’avions jamais vu cela. Nous pensions que nous allions devoir jeter le châssis, nous avons donc été très surpris quand ils l’ont ramené dans le paddock. Ils l’ont même mis sur le banc.”

Alors que la #19 est inscrite pour toute la saison IMSA, GRT a exclu toute autre participation à des courses pour sa Lamborghini Huracan GT3 Evo #111 qui a participé aux 24 Heures de Daytona avec Mirko Bortolotti, Marco Mapelli, Rolf Ineichen et Steijn Schothorst. Avant cet événement, GRT avait envisagé d’engager la #111 en Michelin Endurance Cup, tandis que d’autres participations à des courses de sprint étaient également dans les tuyaux. Au final, la voiture a connu une course difficile à Daytona où elle a abandonné à mi-parcours après avoir rencontré des problèmes électriques.

“Il n’y a pas eu de points à Daytona pour cette voiture, donc cela n’avait pas beaucoup de sens de faire Sebring”, a déclaré Grasser. “Les gars ont également un programme difficile en Europe avec le GT World Challenge et l’ADAC GT Masters, donc c’était une décision assez facile de leur dire de rester là-bas parce qu’il y avait aussi un conflit avec beaucoup d’essais du GT World Challenge. De plus, l’IMSA a effectué un changement de calendrier, avec le Grand Prix de Détroit déplacé une semaine plus tard que prévu, ce qui entre en conflit avec notre course ADAC au Red Bull Ring. C’est vraiment dommage, mais nous devons faire cette manche en Autriche parce que nous sommes présents avec quatre voitures sur la grille. C’est difficile de faire l’IMSA avec une seule voiture, mais avec deux, c’est impossible.”