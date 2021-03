Les 24 Heures du Mans reportées aux 21 et 22 août !

Après des rumeurs de plus en plus persistantes, l’information est désormais officielle : les 24 Heures du Mans n’auront pas lieu les 12 et 13 juin. Devant une situation sanitaire qui reste encore compliquée, l’Automobile Club de l’Ouest a pris la décision de reporter les 24 Heures du Mans, troisième manche du Championnat du Monde d’Endurance. L’épreuve est désormais placée aux 21 et 22 août.

L’ACO a souhaité prendre cette décision tôt dans la saison, afin de donner le maximum de visibilité aux concurrents, partenaires et spectateurs, ainsi que pour conserver le calendrier FIA WEC actuel. Les dates des autres épreuves et évènements prévus au calendrier sportif du circuit du Mans restent à ce jour inchangées. L’ACO travaille avec les organisateurs des différentes épreuves potentiellement impactées par ce changement de dates.

L’objectif reste d’avoir du public, ce qui n’avait pas pu être possible en septembre dernier lors de l’édition 2020.

A noter que la liste des engagés de cette édition sera révélée le mardi 9 mars 2021 en fin de journée.

Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest : “Cette décision, bien que difficile à prendre, est la plus adéquate. Nous n’imaginons pas organiser pour la seconde année consécutive les 24 Heures du Mans sans spectateurs. Il est alors de notre devoir de tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif indispensable tout en garantissant aux concurrents une visibilité sur l’ensemble de la saison. Nous travaillons sans relâche pour proposer un évènement sûr, apportant les garanties nécessaires et indispensables sur le plan sanitaire. Le spectacle s’annonce palpitant en piste, avec l’arrivée de la nouvelle catégorie Hypercar.”