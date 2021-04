Les 24 Heures Motos annulées !

Certes, ce n’est pas de l’Endurance sur quatre roues, mais sur deux ! Cependant, cela concerne le circuit du Mans. L’Automobile Club de l’Ouest et la Préfecture de la Sarthe, en accord avec la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), la Fédération Française de Motocyclisme (FFM) et Eurosport Events, promoteur du Championnat du Monde FIM EWC, ont pris la décision d’annuler la 44e édition des 24 Heures Motos qui étaient programmées les 17 et 18 avril prochains.

Le contexte sanitaire actuel, qui engendre une forte tension hospitalière, ne permet pas la tenue de l’épreuve dans les conditions de sécurité nécessaires. L’ACO travaille actuellement sur la possibilité de reporter l’épreuve à une date ultérieure.

Certes, on est loin du mois d’août, mais on espère tous que les 24 Heures du Mans autos pourront avoir lieu avec l’accueil du public même si le nombre doit en être limité…