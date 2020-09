Les 10 abandons des 24 Heures du Mans 2020

Cinquante-neuf voitures étaient au départ de ces 24 Heures du Mans version 2020. Peu d’incidents cette année et un faible nombre d’abandons, seulement 10 au total sans oublier une disqualification et 5 non classés. Voilà la liste…

17 h 22 : Ligier JS P217 #11 Eurointernational (Christophe D’Ansembourg, Erik Maris, Adrien Tambay) : problème électrique

20 h 58 : Ferrari 488 GTE Evo #55 Spirit of Race (Duncan Cameron, Matthew Griffin, Aaron Scott) : sortie de piste

21 h 13 : ORECA 07 #30 Duqueine Engineering (Tristan Gommendy, Jonathan Hirschi, Konstantin Tereschenko) : sortie de piste

22 h 04 : Enso CLM P1/01 #4 de ByKolles Racing Team (Tom Dillmann, Bruno Spengler, Oliver Webb) : sortie de piste

00 h 21 : ORECA 07 #16 de G-Drive Racing by Algarve (Ryan Cullen, Oliver Jarvis, Nick Tandy) problems éléctriques

00 h 47 : Ferrari 488 GTE Evo #52 d’AF Corse (Steffen Görig, Christoph Ulrich, Alexander West) : accident

02 h 15 : ORECA 07 #33 de High Class Racing (Anders Fjordbach, Mark Patterson, Kenta Yamashita) : casse mécanique

Ferrari 488 GTE #70 de MR Racing (Vincent Abril, Kei Francesco Cozzolino, Takeshi Kimura) : cause et heure inconnues

04 h 28 : Ferrari 488 GTE Evo #63 (Cooper MacNeil, Jeffrey Segal, Toni Vilander) : sortie de piste

04 h 45 : ORECA 07 #21 DragonSpeed (Timothé Buret, Juan Pablo Montoya, Memo Rojas) : soucis moteur

Le voitures non classées :

ORECA 07 #39 SO24 Has by Graff (James Allen, Vincent Capillaire, Charles Milesi) : (accident)

Ferrari 488 GTE #71 AF Corse (Davide Rigon, Miguel Molina, Sam Bird)

Ferrari 488 GTE #72 de Hub Auto Racing (Tom Blomqvist, Morris Chen, Marcos Gomes)

Porsche 911 RSR #88 de Dempsey – Proton Racing (Dominique Bastienn Adrien De Leener, Thomas Preining)

Ferrari 488 GTE Evo #75 Iron Lynx (Matteo Cressoni, Rino Mastronardi, Andrea Piccini)

Disqualification :

01 h 37 : ORECA 07 #37 de Jackie Chan DC Racing (Gabriel Aubry, Will Stevens, Ho-Pin Tung) : aide extérieure