Le Porsche Sprint Challenge France entre en scène en 2021

Communiqué de Presse :

Le nouveau Porsche Sprint Challenge France fera ses débuts dans la saison 2021. Un championnat spécifiquement dédié aux gentlemen drivers pour une expérience de course de haut niveau organisée par le Porsche Club Motorsport France.

Le nouveau Porsche Sprint Challenge France constituera la base de la pyramide Porsche Motorsport en France, à un niveau certes inférieur mais non moins important, de celui de la Porsche Carrera Cup France. Il poursuivra ainsi l’histoire à succès des championnats One-Make Series (championnats monomarques) de Porsche Motorsport dans le monde.

Cependant, tout n’est pas nouveau dans le Porsche Sprint Challenge France. Il est organisé par le Club Porsche Motorsport France, qui met à profit ses 20 ans d’expérience dans les événements de sport automobile. Fondé en 1961 sous le nom de “Club Porsche de France”, le Porsche Club Motorsport France est le Club Porsche le plus ancien du pays. Ses valeurs fondamentales sont restées les mêmes depuis lors : l’égalité des chances, l’équité et la passion pour Porsche.

Le Porsche Sprint Challenge France va devenir un événement dédié aux gentlemen drivers confirmés, mais aussi aux nouveaux participants à la recherche d’un championnat Porsche reconnu, et complémentaire à la Porsche Carrera Cup France.

Dès le début officiel de la saison 2021, le Porsche Sprint Challenge France, axé sur les modèles Porsche 911 GT3 Cup Type 991 & 997 et Porsche 911 GT3 R, offrira une compétition disputée, de belles performances ainsi qu’un maximum de temps en piste.

Par ailleurs, des projets encore plus prometteurs pour l’avenir existent déjà dans l’esprit du Club. Afin de combler le fossé entre les courses de Cup et les trackdays, celui-ci prévoit déjà de lancer en 2022 une autre catégorie officielle au sein du Porsche Sprint Challenge France, qui sera spécialement dédiée aux clients 718 Cayman GT4 Clubsport Type 981 & 982.

Plaisir et divertissement sont garantis lors des sept meetings de la toute première saison du Porsche Sprint Challenge en 2021, qui se déroulera sur les plus prestigieux circuits de France. Avec deux courses par meeting de deux jours pour chaque série et un total de quatre heures de piste, les pilotes auront de nombreuses occasions de profiter pleinement des performances de leur voiture et de vivre cette atmosphère particulièrement addictive de la compétition automobile.

La toute première édition du Porsche Sprint Challenge aura lieu à Magny-Cours lors des journées d’essai les 13 et 13 mars.

Calendrier du Porsche Sprint Challenge France 2021

Les 12 et 13 mars – MAGNY-COURS

Les 16 et 17 avril – LEDENON

Les 21 et 22 mai – DIJON

Les 25 et 26 juin – VAL DE VIENNE

Les 27 et 28 août – MAGNY-COURS

Les 1er et 2 octobre – LE MANS

Les 22 et 23 octobre – LE CASTELLET