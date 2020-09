Le Mans, H+8 : Toyota en tête, United et Aston de retour aux commandes

Le point au classement :

LMP1 : la Toyota TS050 #7 (Lopez) est toujours aux commandes de la course devant la Toyota #8 (Nakajima) qui a perdu un tour suite à un arrêt stand pour des soucis de refroidissement. Les deux Rebellion suivent, elles sont dans le même tour que les deux Toyota. L’Enso #4 est sortie de la piste et est revenue à son stand.

LMP2 : l’ORECA 07 #37 de Jackie Chan DC Racing a perdu la tête. Désormais, c’est l’ORECA #32 de United Autosport (Brundle) qui mène désormais devant l’Aurus 01 #26 de G-Drive Racing (Vergne) pour 1 seconde L’ORECA #38 Jota est 4e devant la 2e United, la #22, et la #31 de Panis Racing.

GTE Pro : une Aston Martin est de retour aux commandes de la catégorie avec la #97. Les deux Ferrari AF Corse #51 à moins de deux secondes et #71 suivent. Le seconde Aston Martin #95 est 4e et la Ferrari #82 Risi est 5e. Les Porsche 911 RSR ferment la marche !

GTE Am : Changement en Am avec la Ferrari #83 AF Corse en tête devant les Aston Martin #98 et #90 de TF Sport. La Porsche #56 Team Project 1 est 4e, ces quatre autos sont en moins de dix secondes. La Porsche #77 Demspey Proton est 5e.

Les faits de course :

20 h 37 : Will Owen (ORECA #32 de United Autosports) part en tête-à-queue au virage d’Arnage alors que la course est sous régime de voiture de sécurité. Le pilote britannique n’a rien perdu

20 h 44 : drapeau vert, la course reprend

20 h 56 : La Ferrari 488 GTE EVO #55 de Spirit Of Race est de retour à son stand. Son incident avait eu lieu à 19 h 37. Les mécaniciens baissent le rideau du stand, ce qui n’est pas bon signe.

21 h 01 : sortie de piste de Bruno Spengler (Enso #4) au niveau du début du Esses de la Foret

21 h 02 : l’ORECA 07 #30 tape violemment par l’arrière le rail au niveau de la chicane Forza Motorsport. Il a été poussé.

21 h 05 : La Porsche 911 RSR #88 est au ralenti sur le circuit. La voiture est victime d’une crevaison.

21 h 16 : la Toyota #8 est à son stand, on s’affaire autour des freins. Peut être un souci de refroidissement.

21 h 19 : Gabriel Aubry sur l’ORECA 07 #37 de Jackie Chan DC Racing, alors en tête des LMP2, est au ralenti au virage d’Arnage. Plus de lumière sur la voiture. Problèmes électriques ?

21 h 22 : l’Enso #4 est dans son stand

21 h 24 : la Toyota #8 repart de son stand après 10 minutes et 32 secondes d’arret. Elle a perdu un tour

21 h 25 : l’ORECA #16 de G-Drive Racing by Algarve Pro est arrêtée en bord de piste avec Oliver Jarvis au Volant.

21 h 29 : l’ORECA #16 repart et rentre à son stand. Elle a des problèmes de puissance électriques

21 h 33 : drapeau vert, la course reprend ses droits

21 h 42 : Gabriel Aubry (Oreca 07-Gibson #37 Jackie Chan DC Racing) est de retour à son stand après ses problèmes électriques. La voiture a dégringolé à la 22e place du classement général.

21 h 43 : La Ferrari 488 GTE #83 d’AF Corse connait des problèmes d’éclairage tout l’ORECA #21 de DragonSpeed

21 h 45 : drive through pour Jean-Eric Vergne (Aurus 01 #26) pour avoir dépassé sous safety car

21 h 54 : deux abandons officiels : celui de la Ferrari 488 GTE #55 de Spirit of Race et de l’ORECA 07 #30 Duqueine Engineering

21 h 55 : les premières gouttes de la pluie font leur apparition

22 h 00 : on est toujours en slow zone au niveau de la première chicane pour réparer les rails suite à l’accident de Tristan Gommendy.

22 h 08 : l’ORECA #16 est au ralenti sur la piste, les problèmes s’accumulent pour cette auto. Oliver Jarvis toujours au volant.

22 h 10 : l’ORECA #33 est toujours à son stand pour ses soucis de boîte de vitesses. Elle est 55e.

22 h 13 : nouveau safety car pour que les véhicules des services techniques puissent quitter la chicane Forza Motorsport

22 h 20 : drapeau vert, la course reprend ses droits

Le classement à H+8 est ici