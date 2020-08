Le Mans : appelez-la l’Académicienne…

Pour son retour aux 24 Heures du Mans, Risi Competizione a organisé un concours pour créer la livrée de la Ferrari 488 GTE que se partageront Olivier Pla, Jules Gounon et Sébastien Bourdais dans la classe GTE-Pro. Aristide Renault et Augustin de Montardy, tous deux étudiants à l’ENSAAMA (Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art). Les deux étudiants se sont inspirés de la broderie du fameux habit de l’Académie française. Le surnom de cette Ferrari l’Académicienne.

Fondée en 1634 par le cardinal de Richelieu, l’Académie française rassemble des personnalités qui ont illustré la langue française. Il n’existe aucune condition de nationalité pour entrer dans la Compagnie, sinon celle d’avoir illustré la langue française. Si les académiciens sont appelés les immortels, espérons pour Olivier Pla, Jules Gounon et Sébastien Bourdais que leur Ferrari arrive au bout des 24 Heures du Mans sans faillir. On doit la réalisation technique de la livrée à Andy Blackmore.