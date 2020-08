Le GTWC America reprend ses droits à Sonoma

Après Austin et le Virginia International Raceway, le GT World Challenge America Powered by AWS est à Sonoma ce week-end. Neuf GT3 sont présentes avec quatre marques en piste : Acura, Ferrari, Mercedes, Porsche. DXDT Racing fera rouler deux Mercedes-AMG GT3 et Racers Edge Motorsports deux Acura NSX GT3. Squadra Corse (Ferrari), GMG Racing (Porsche), Wright Motorsports (Porsche), TR3 Racing (Ferrari) et Winward Racing (Mercedes) seront au depart. A noter la présence de Jeroen Bleekemolen, seul européen présent, sur la Porsche 911 GT3-R/GMG en compagnie de James Sofronas. Wright Motorsports mène le championnat devant TR3 Racing et Park Place Motorsports (absent à Sonoma).

La liste des engagés est ici

Le GT Sports Club America sera lui aussi à Sonoma ce week-end avec une grille composée de six autos, dont quatre Porsche 911 GT2 RS Clubsport. La liste des engagés est ici

Le GT4 America sera lui aussi à Sonoma avec 11 GT4 en Sprint et 25 en SprintX. La diversité sera de rigueur au niveau des châssis : Aston Martin, Audi, Ford, McLaren, Porsche, Sin, BMW, Mercedes, Ginetta et KTM. La liste des engagés est ici