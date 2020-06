Le Classic British Welcome 2020 de Saint-Satunin est annulé

La pandémie du Covid-19 a encore fait une victime. C’est ainsi que le Classic British Welcome 2020, qui devait célébrer son 20ème anniversaire, n’aura pas lieu cette année.

L’événement, qui devait offrir une rétrospective des constructeurs qui ont été le thème des éditions précédentes et dont le Docteur Wolfgang Ullrich devait être le parrain, est une victime collatérale du report des 24 Heures du Mans au mois de septembre.

En effet, le Classic British Welcome se tient traditionnellement la veille du départ des 24 Heures, à Saint-Saturnin, le vendredi. Cette année, en raison de la suppression de la Journée Test, les horaires consacrés aux essais ont été allongés et le vendredi matin auront lieu sur le circuit une séance d’essais libres ainsi que l’Hyperpole.

Voici le communiqué de l’Association :

« Cette année sera une année blanche pour notre manifestation. En effet les membres du bureau du Saint Saturnin Classic British Welcome ont pris la décision d’annuler l’événement de septembre compte tenu de plusieurs facteurs notamment le fait que l’ACO organise les séances d’essais qualificatifs le vendredi matin … Nous nous devions de n’interférer dans l’organisation des 24h en aucune manière.

Cette décision nous peine car nous aurions voulu vous accueillir dans de bonnes conditions et fêter avec vous notre 20ème édition. Mais ce n’est que partie remise et nous vous donnons déjà rendez vous l’année prochaine pour le 20ème anniversaire du Saint Saturnin Classic British Welcome : une belle fête en perspective… »