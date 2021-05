Le 2e pilote Rinaldi Racing confirmé, la Ferrari commandée

Suite à l’invitation décernée par l’Asian Le Mans Series, Rinaldi Racing va faire ses débuts aux 24 Heures du Mans en août prochain avec une Ferrari 488 GTE. Pierre Ehret, cheville ouvrière du programme Le Mans, sera de la partie dans le baquet de la Ferrari en terre sarthoise. Le pilote allemand s’est confié à nos amis de GT-Eins sur son programme 2021 qui reste axé sur Le Mans.

Le plan initial était de rouler en GT Rebellion Series en plus du Mans, mais devant l’annulation de la série, Pierre Ehret a revu ses plans. Christian Hook, un des fidèles de l’écurie de Michele Rinaldi, accompagnera Pierre Ehret aux 24 Heures du Mans en GTE-Am. L’Allemand a confié que le troisième homme, qui est expérimenté au Mans, a été trouvé. Son nom sera divulgué ultérieurement. Il n’est pas possible de voir un des pilotes de l’Asian Le Mans Series, à savoir Rino Mastronardi, Davide Rigon ou David Perel. Les trois sont déjà pris pour le double tour d’horloge sarthois.

Pierre Ehret a confirmé à GT-Eins avoir passé commande d’un nouveau châssis Ferrari 488 GTE et non un kit GTE à mettre sur la GT3. Avant Le Mans, l’objectif était de rouler en European Le Mans Series afin de se faire la main, mais le championnat affiche complet. Rinaldi Racing roulera donc en WEC à Monza en guise de préparation au Mans. Pierre Ehret compte six participations aux 24 Heures du Mans.