Le deuxième équipage AGS Events constitué

AGS Events va doubler la mise cette saison en GT4 European Series dans la classe Silver. Après César Gazeau et Konstantin Lachenauer, le team montpelliérain dévoile son second équipage qui réunira Akhil Rabindra et Hugo Condé sur une Aston Martin Vantage GT4.

Si Rabindra connaît bien l’Aston Martin, AGS Events et la GT4 European Series, Condé va pour sa part faire ses débuts dans la discipline GT, lui qui vient du prototype Funyo où il a décroché le titre.

L’équipe de Nicolas Gomar mise clairement sur la jeunesse en GT4 European Series.

Le championnat débutera à la mi-avril à Monza dans le cadre de l’ouverture de la saison Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Avant de faire le déplacement en Italie, AGS Events sera en fin de semaine à Nogaro pour le Championnat de France FFSA GT avec pas moins de quatre Aston Martin Vantage GT4.