La Porsche Carrera Cup France cherche son Junior 2021

C’est désormais une tradition chaque année, la Porsche Carrera Cup France organise une nouvelle édition du Junior Programme. Le lauréat bénéficiera d’un soutien de Porsche pour la saison 2021 du championnat français.

Pour figurer parmi les huit finalistes, il faut être né entre le 30 novembre 1985 et le 1er mars 2005 et ne pas avoir participé à une course en Porsche Carrera Cup ou en GT3 Cup Challenge. Il faut être titulaire d’une licence nationale ou internationale FFSA ou une licence émise par une autre association sportive nationale affiliée à la FIA. Il faut également justifier d’un palmarès en compétition automobile.

Le Porsche Carrera Cup France Junior Programme se déroulera du mardi 3 novembre – 17h30 au jeudi 5 novembre 2020 -18h00 au circuit Paul Ricard et ses alentours. Dans le cadre du Porsche Carrera Cup France Junior Programme, les participants seront logés au Grand Prix Hôtel au Castellet.

Qui succèdera à Victor Weyrich ?

Au cours du Porsche Carrera Cup France Junior Programme, les pilotes seront encadrés par l’équipe Porsche Carrera Cup France et Patrick Pilet Pilote Officiel Porsche Motorsport. Ainsi tout au long de leur séjour les pilotes découvriront la marque Porsche et ses valeurs, tout en bénéficiant d’un encadrement personnalisé.

Les tests de pilotage se dérouleront le mercredi 4 novembre 2020 sur la piste école sur le Circuit Paul Ricard (1.8km), à bord d’une Porsche 911 GT3 Cup. Les épreuves sportives et entretiens individuels se dérouleront le jeudi 5 novembre 2020.

La date limite d’enregistrement est le 11 octobre 2020.